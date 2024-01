Sans sonner au portillon, voici pourquoi l'homme avait doublé de volume à sa sortie du magasin de vêtements

Les faits se sont déroulés le jeudi 18 janvier à Brive en Corrèze.



C'était un peu trop gonflé. Le jeudi 18 janvier en fin d'après-midi à Brive (Corrèze), un Isérois venu visiter sa famille pénètre dans un magasin Intersport avec en tête l'achat d'un vêtement chaud, rapporte La Montagne. C'est vrai qu'il faisait très frisquet cette semaine-là en Corrèze.

A l'intérieur du magasin, l'homme prend le temps de faire son choix, essaie bonnets, doudounes, gilets, pantalons... Sauf qu'après l'essayage, l'homme n'enlevait pas le vêtement qu'il trouvait à son goût, et quand il hésitait entre deux, pas d'hésitation : il empilait l'un et l'autre sur son corps maigrelet tout en enlevant l'antivol avec un appareillage adéquat. Et peu à peu, comme l'histoire de la grenouille qui voulait être aussi grosse qu'un boeuf, l'Isérois doubla de volume, tout heureux de la chaleur dispensée par les couches de vêtements qui le recouvraient.

Il ne lui restait plus qu'à sortir du magasin et affronter, ainsi survêtu, le frimas corrézien, assuré de ne pas faire sonner le portique de la caisse. Sauf que.

Sauf que ce grossissement soudain de l'homme intriga un agent de sécurité qui l'intercepta avant qu'il ne prit la poudre d'escampette. L'homme qui avait empilé sur lui l'équivalent de 600 € de vêtements a été remis à la police qui l'a placé en garde à vue, avant de recevoir une ordonnance pénale. Du coup, l'hiver sera un peu plus rigoureux pour lui...