Cette activité physique permettrait d'atténuer les symptômes de la ménopause

(ETX Daily Up) - Circulation sanguine, système immunitaire, stress : la nage en eau froide serait bénéfique pour de nombreux aspects de la santé, mais c'est un avantage inédit que mettent aujourd'hui en lumière des chercheurs britanniques. Cette activité en plein air permettrait d'améliorer significativement les symptômes physiques et mentaux associés à la ménopause. Explications.

On savait déjà que les bains glacés étaient bénéfiques pour réduire les niveaux de stress, renforcer le système immunitaire, et même stimuler la circulation sanguine, mais ils pourraient également s'avérer efficaces pour atténuer certains des symptômes de la ménopause. Ce sont les conclusions d'une étude menée par des chercheurs de l'University College London (UCL) qui ont évalué les effets de cette activité physique sur 1.114 femmes, dont 785 femmes ménopausées, qui s'y adonnaient déjà avant ces travaux. "L'eau froide est phénoménale. Elle m'a sauvé la vie. Dans l'eau, je peux tout faire. Tous les symptômes disparaissent et je me sens au mieux de ma forme", se réjouit l'une des participantes âgée de 57 ans, citée dans un communiqué de l'UCL.

Une baisse des niveaux d'anxiété

Publiés dans la revue Post Reproductive Health, les résultats de ces travaux suggèrent que la natation en eau froide a bel et bien permis d'atténuer certains des symptômes liés à la ménopause. Les femmes concernées ont notamment évoqué une amélioration des niveaux d'anxiété (47%), des sautes d'humeur (34%), de la dépression (31%), et des bouffées de chaleur (30%) après avoir nagé dans de l'eau froide. Les chercheurs ont également observé une amélioration des symptômes mentaux liés aux menstruations chez les femmes concernées.

"On a déjà constaté que l'eau froide améliorait l'humeur et réduisait le stress chez les personnes qui nageaient en plein air, et les bains glacés sont depuis longtemps utilisés pour favoriser la réparation et la récupération musculaires chez les athlètes. Notre étude confirme ces affirmations, tandis que les preuves anecdotiques soulignent également la façon dont les femmes peuvent utiliser cette activité pour soulager les symptômes physiques, tels que les bouffées de chaleur, les courbatures et les douleurs", souligne la professeure Joyce Harper, principale auteure de l'étude.

Dans leurs conclusions, les chercheurs de l'UCL expliquent également qu'une large majorité de femmes, de l'ordre de 63%, s'est adonnée à cette activité en plein air uniquement pour soulager ces symptômes. Au regard de certains commentaires mentionnés dans l'étude, il semblerait que la nage en eau froide soit considérée comme une véritable bouffée d'air frais par les principales concernées. Lesquelles font état d'"un soulagement immédiat du stress et de l'anxiété", ou envisagent cette pratique comme une activité "curative".

Les effets combinés du froid et de la nature

"La majorité des femmes nagent pour soulager des symptômes tels que l'anxiété, les sautes d'humeur et les bouffées de chaleur. Elles estiment que leurs symptômes sont soulagés par les effets physiques et mentaux de l'eau froide, qui se renforcent à mesure que la température de l'eau baisse. La fréquence des séances de natation, leur durée et leur tenue vestimentaire ont également joué un rôle important. Ceux qui ont nagé plus longtemps ont bénéficié d'effets plus prononcés. L'avantage de la natation en eau froide est qu'elle permet aux gens de faire de l'exercice dans la nature, et souvent avec des amis, ce qui peut créer une grande communauté", poursuit la professeure Joyce Harper.

Ce n'est pas la première fois que les bienfaits de l'eau froide, et plus largement du froid, sont mis à l'honneur. Au début des années 2000, une étude finlandaise vantait déjà les mérites des bains glacés sur le bien-être global. La natation hivernale, ou nage glacée, est d'ailleurs très répandue dans les pays du nord de l'Europe. En Finlande, on retrouve notamment cette pratique sous le nom d'avanto, un rituel glacé qui permettrait de stimuler la circulation sanguine, de renforcer le système immunitaire, d'aider à la récupération, et de favoriser la fermeté et l'élasticité de la peau. Dans la même veine, la méthode Wim Hof, inventée par le Néerlandais du même nom, garantirait "un état de bien-être et de plénitude absolu". Cette pratique, qui n'a pas été validée par la science, consiste à combiner méditation et bain glacé.

Attention toutefois, la natation en eau froide n'est pas sans risques, comme le rappelle la principale auteure de cette étude. "La prudence est de mise lors de la pratique de la natation en eau froide, car les participants s'exposent à des risques d'hypothermie, de choc thermique, de troubles du rythme cardiaque, voire de noyade. Selon l'endroit où ils se baignent, les normes de qualité de l'eau peuvent également varier", explique-t-elle. Des paramètres à prendre en compte avant de se jeter à l'eau.