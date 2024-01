Villefranche-de-Rouergue. L’Ajar a su rythmer l’année 2023 sans fausse note

L’association de jazz s’est impliquée avec succès dans l’organisation ou dans une participation active de plusieurs événements.

L’Association animation jazz Rouergue (Ajar) a connu une année 2023 pour le moins " riche et stimulante " et sans fausse note. Ceci fut confirmé lors l’assemblée générale qui a eu lieu dernièrement.

Trois concerts programmés ont été appréciés pour leur qualité et leur diversité : "Soul jazz Rebels" au théâtre municipal, "Djam Tribu" (en partenariat avec Africajarc) au château de Graves et "Sophisticated ladies quartet" au théâtre municipal (une formation féminine particulièrement ovationnée). La Foire à la musique d’occasion organisée au château de Graves le 9 septembre a été également un rendez-vous prisé. L’Ajar a par ailleurs participé à deux nouveaux projets : au Festival "Jazz à Villefranche-de-Rouergue" d’une part, en partenariat avec le comité des fêtes et les Espaces culturels sur la place Notre-Dame (festival off gratuit) et au château de Graves (soirée payante), le 8 juillet. Ce fut un beau succès avec plus de 400 personnes présentes pour cette première. Il y eut aussi une participation à la réalisation du court-métrage "D’ailleurs et d’ici" par des adolescents de L’Oustal, sous l’égide du cinéaste Tristan Francia et des musiciens Christian Clavières et Fred Machemehl.

Au programme de 2024

– Le 30 mars : Arik Strauss Trio au Théâtre à 21 heures.

- Le 17 mai 2024 : hommage à Guy Lafitte en partenariat avec L’USP au théâtre à 21 heures.

– Le 31 août : 2e édition du Festival "Jazz à Villefranche" en association avec le comité des fêtes et les Espaces culturels.

- Concert en novembre (groupe à définir).

L’Ajar souhaite d’autre part la bienvenue aux nouveaux adhérents et remercie la municipalité, les sponsors et les partenaires associatifs pour leur soutien.