Voici le fashion faux-pas à éviter lors d'un premier rendez-vous amoureux

(ETX Daily Up) - Que porter pour un premier date ? Loin d'être anodine, cette interrogation pourrait même se révéler cruciale pour l'avenir de cette potentielle relation. Les célibataires se montrent particulièrement exigeants en matière de style, au point de sortir un carton rouge à la vue de certains vêtements. C'est le cas pour les chaussures jugées trop confortables et les tenues à paillettes, fashion faux pas ultimes lors d'un premier rendez-vous galant.

L'application de rencontres "sex-positives" Pure s'est intéressée à l'influence de la mode, et plus spécifiquement du style vestimentaire, sur l'avenir d'une relation. Pas moins de 2.000 adultes célibataires ont été sondés sur leurs attentes en la matière, se montrant intraitables quant à la tenue à porter lors d'un premier date. Et c'est peu de le dire puisque l'étude révèle que plus d'un tiers des célibataires interrogés (36%) ont déjà annulé un rendez-vous car ils n'avaient rien de sexy à se mettre. Un chiffre qui témoigne de l'importance accordée aux vêtements lors d'une première rencontre. L'expression "la première impression est toujours la bonne" semble être primordiale aux yeux des célibataires, très nombreux à se mettre sur leur trente-et-un pour ce moment tant attendu (86%).

L'étude nous apprend que près de la moitié des répondants (47%) considèrent que le style fait toute la différence. Mais que les célibataires se rassurent, l'habit ne fait pas le moine aux yeux de tous les prétendants. Une écrasante majorité des sondés (93%) affirme même pouvoir trouver un crush sexy indépendamment de ce que celui-ci ou celle-ci porte. Notons toutefois que les femmes se révèlent plus exigeantes sur cette question, 63% d'entre elles confiant donner la priorité à une personne qui a un bon sens du style et une "apparence moyenne", plutôt que le contraire.

Ni laisser-aller, ni extravagance

Les célibataires considèrent même certains vêtements et accessoires comme rédhibitoires lors d'un premier rendez-vous. A en croire le sondage, les femmes devraient renoncer à porter des chaussures trop confortables, comme les Ugg, les Crocs ou les Birkenstock (20%), pourtant très prisées ces dernières années, mais aussi des vêtements transparents (20%), et tout ce qui a trait à la tendance Barbiecore (17%). Quant à ces messieurs, s'ils veulent conclure, mieux vaut qu'ils évitent les vêtements à paillettes ou à sequins (23%), les jeans slim (22,5%), et les mêmes chaussures confortables susmentionnées (22%).

Les faux pas ne concernent pas que le style vestimentaire, les mises en beauté semblent elles aussi scrutées à la loupe. Dans cet esprit, les femmes devraient éviter d'avoir la main trop lourde sur le maquillage. Une chose jugée rédhibitoire pour 49% du panel, devant les ornements dentaires (35%) et un contouring trop voyant (29%). Autant de paramètres à prendre en compte avant un premier rendez-vous, à moins de considérer qu'il est plus important de se sentir bien dans ses baskets (ou ses Crocs) surtout si cela est vraiment déterminant aux yeux de ce partenaire potentiel.

*Pour les besoins de cette étude, les chercheurs de Pure ont interrogé 2.000 adultes âgés de plus de 18 ans, sans se concentrer sur des genres, des zones géographiques, des ethnies, des sexualités ou des milieux sociaux particuliers.