Quésaco : le "Dry Dating", ces rendez-vous amoureux sans alcool

(ETX Daily Up) - A l’heure du Dry January et de la tendance NoLo, de plus en plus de personnes, et notamment les jeunes, ont tendance à tourner le dos aux boissons alcoolisées. Une tendance qui se répand dans l’univers des rencontres amoureuses avec l’émergence du "Dry Dating". De nombreux célibataires préfèrent éviter de boire de l’alcool lors de leur premier rendez-vous afin de favoriser des rencontres plus sincères et authentiques.

Les premiers rencards amoureux peuvent être source de stress pour nombre de personnes. Alors souvent, commander un verre d'alcool permet de se désinhiber et de se sentir plus confiant. Mais en ce mois de Dry January - qui consiste à ne pas boire une goutte d’alcool pendant tout le mois de janvier - une nouvelle tendance fait surface : le "Dry Dating". L’idée est de ne pas boire de boissons alcoolisées lors de rendez-vous amoureux.

Selon une étude Meetic*, menée auprès de célibataires français, ils sont de plus en plus nombreux à opter pour le "Dry Dating". Environ un tiers (28%) juge que la consommation d'alcool lors d'un premier rendez-vous ne leur permet pas d'être pleinement eux-mêmes. Et plus de la moitié (54%) a décidé de s'abstenir de boire de l'alcool lors de cette première rencontre.

Cette approche leur permettrait d’avoir des dates plus authentiques et d’éviter les effets embarrassants liés à l'excès d’alcool, comme se retrouver dans un état d’ébriété qui les amènerait à dire ou à faire des choses qu’ils pourraient regretter. Comme le souligne Dawn E. Sugarman, psychologue de recherche à l’hôpital McLean à Belmont et professeure adjointe de psychiatrie à la Harvard Medical School, dans un article du Washington Post, "les gens ont souvent recours à l'alcool pour apaiser leur anxiété. Cependant, si vous ne dépendez pas d'une substance, vous vous sentirez peut-être plus à l'aise pour vous présenter sous votre vrai jour".

Les rencontres sans alcool garantiraient ainsi des rencontres plus authentiques. Elles permettraient également de garder les idées claires et de mieux évaluer le ou la partenaire pour savoir si le courant passe vraiment. Les personnes seraient plus présentes et engagées dans la conversation. Cette tendance coïnciderait, selon l’étude, aux attentes des célibataires, à la recherche de relations amoureuses sincères et moins superflues. En 2024, les célibataires sont en effet prêts à accorder moins d’importance aux critères liés à l’âge (42%) et au physique (33%), mais ne feront pas de concession sur le partage des valeurs (40%)

*Etude Meetic réalisée en décembre 2023 auprès de 802 hommes et femmes âgés de 18 à 64 ans.