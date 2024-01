Heddwyn, un Saint-Affricain de 14 ans, est le premier garçon à participer au championnat de France de majorettes

C'est une première nationale, un garçon sera aligné aux championnats de France de majorettes. Et c'est un Aveyronnais de Saint-Affrique.

La nouvelle saison pour les Majos St-Aff’Rance, les majorettes de Saint-Affrique, a débuté en septembre. Après le renouvellement d’une partie de l’effectif, l’année 2024 s’annonce riche en événements pour elles. C’est un groupe composé d’une quarantaine de jeunes filles âgées de 6 à 22 ans et d’un major, Heddwin, âgé de 14 ans.

Tous s’entraînent au gymnase de la Seml Saca. Pour les quarante-deux adhérents du club, les samedis sont plutôt très occupés ainsi qu’une partie de leurs vacances scolaires. En effet, les filles et le garçon préparent ardemment le prochain championnat de France qui aura lieu à Albi, dans le Tarn, les 18, 19 et 20 mai prochain. Le club détient plusieurs titres de champions de France depuis 2018 et il souhaite les conserver en 2024.

Une première en France

"À cette occasion, les majorettes auront la fierté de présenter le premier garçon en compétition de l’histoire de l’Association des Majorettes Françaises, association nationale qui organise ces championnats, annonce Coline Soler, coach et co-présidente des Majos St-Aff’Rance. Cela fait plus d’un an que notre club œuvre à faire admettre les garçons dans un milieu totalement féminin par tradition." C’est maintenant chose faite. Heddwyn Charlet, de Saint-Affrique, sera donc le premier major à concourir en groupe pompons lors de cette prochaine édition. "Il n’a pas été simple de convaincre pour faire accepter les garçons dans un milieu traditionnellement féminin, explique Coline Soler. Nous avons œuvré en deux étapes. D’abord les faire intégrer au sein des clubs de majorettes traditionnelles." À ne surtout pas confondre avec le twirling bâton, "un mélange de gymnastique, de danse et de majorettes", précise Sylvain Girault, président des Majos St-Aff’Rance.

"La deuxième étape fut d’obtenir une acceptation en compétition, poursuit Coline Soler. Nous avons réussi pour l’édition nationale pour le moment. Prochain objectif, l’international. Mais chaque chose en son temps !"

Une qualification pour les championnats du monde à la clé

Le championnat national 2024 ouvrira les qualifications au championnat du monde qui aura lieu en juillet prochain à Agen, dans le Lot-et-Garonne. Une première pour le club saint-affricain. Après un titre de champion d’Europe en 2019 et de vice-champions d’Europe en 2022, ce premier championnat du monde est vivement espéré par les majorettes et leurs dirigeants.

"Le club, créé depuis septembre 2017, a un palmarès exceptionnel, souligne Coline Soler. Avec notre association nationale, nous nous battons encore et toujours pour faire aussi reconnaître notre discipline comme un sport. S’entraîner chaque semaine durant sept heures, puis environ près de 173 heures en moyenne pour préparer un championnat et défiler des heures chaque année, font de notre activité un sport. Nous allions la marche, la danse, les performances. Alors oui, nous sommes un sport ! C’est cela la majorette moderne. Elle n’est plus du tout ringarde comme on l’entend encore. Faire bouger des choses est plutôt simple. Mais faire bouger les mentalités, quel combat !"