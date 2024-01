Une étude révèle l'impact de la séparation forcée entre les humains et leurs animaux de compagnie

(ETX Daily Up) - Des événements exceptionnels poussent certains maîtres à délaisser leur animal domestique. S’il est bien connu que cet éloignement peut provoquer de l’anxiété chez nos petits compagnons, ses effets sur l’Homme ont été peu étudiés. Un récent article remédie à cela et prouve que cette séparation forcée peut être lourde de conséquences sur les propriétaires animaliers.

Les chercheurs à l’origine de cette étude, parue dans le journal Anthrozoös, sont arrivés à cette conclusion après avoir passé en revue une quarantaine de travaux scientifiques s’intéressant à l’attitude des personnes prises dans des situations de crise vis-à-vis de leurs animaux domestiques. En effet, ces bêtes sont si importantes aux yeux de leurs maîtres qu’ils refusent souvent de fuir le danger sans les emmener avec eux, ou sans s’être assurés de leur sécurité.

Si cette dépendance affective témoigne du lien puissant qui unit les communautés humaines aux animaux, elle peut malheureusement complexifier la gestion de crise. Ainsi, les victimes de violences conjugales hésitent souvent à fuir le domicile familial à cause de leur animal domestique. "C'est souvent parce qu'il n'y a pas assez de refuges ou de logements pouvant accueillir les animaux de compagnie, ou parce que les victimes ont peu confiance dans les programmes d'aide officiels, qui leur garantissent qu'elles ne seront pas séparées de leur animal", explique Jasmine Montgomery, coautrice de l’étude, dans un communiqué.

Pire encore, l’auteur des violences conjugales peut parfois se servir de l’animal de compagnie comme d’un moyen de pression pour forcer sa victime à ne pas alerter les autorités. "Dans les cas où des menaces sont proférées à l'encontre des animaux domestiques, les victimes peuvent retourner auprès de l'auteur de l'infraction, ce qui représente également un risque important pour leur sécurité", souligne Mme Montgomery. Ce phénomène ne se limite pas aux violences conjugales. Les conflits armés et les catastrophes naturelles peuvent conduire les gens à prendre des décisions extrêmes pour assurer la sécurité de leurs animaux. L’Agence des Nations unies pour les réfugiés a publié, en 2015, une vidéo sur Facebook dans laquelle un réfugié syrien raconte qu’il a marché les centaines de kilomètres qui séparent Damas de l’île grecque de Lesbos en compagnie de son chien, Rose. Mais tous les propriétaires animaliers ne peuvent emmener leur petit compagnon dans leur fuite, ce qui peut les plonger dans une grande détresse psychologique.

C’est pourquoi Jasmine Montgomery et ses collègues encouragent les pouvoirs publics à prendre davantage en compte le sort des animaux de compagnie dans la gestion de crise, en facilitant, par exemple, l’évacuation des bêtes en cas de conflit ou de catastrophe naturelle. "On s'attend souvent à ce que les gens choisissent à tout prix les intérêts humains au détriment de ceux des animaux, sans tenir compte du lien qui unit l'homme et l'animal", déclare Jasmine Montgomery dans le même communiqué. "Ce que nous devons commencer à faire, c'est prendre nos animaux de compagnie, et la valeur qu'ils représentent, très au sérieux".