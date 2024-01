Drame à Marseille : un enfant de 7 ans meurt dans l’incendie d’un immeuble d'une cité dégradée, quatre autres en urgence absolue

Dans la nuit du lundi 29 à ce mardi 30 janvier, un incendie a partiellement détruit un immeuble du parc Kalliste à Marseille (Bouches-du-Rhône), Un enfant est mort dans le sinistre et quatre autres sont en urgence absolue.

Un drame a eu lieu dans un immeuble du parc Kalliste situé dans un quartier très dégradé de Marseille (Bouches-du-Rhône), dans la nuit de lundi 29 à mardi 30 janvier 2024. Selon La Provence et France Bleu Provence, l'incendie s’est déclaré vers 4 h au 2e niveau d’un immeuble d’habitation de sept étages.

Quatre autres enfants en urgence absolue

Malgré l’intervention des marins-pompiers de Marseille dans cette cité du 15e arrondissement dans les quartiers nord de la cité phocéenne, un enfant, âgé de 7 ans, est décédé dans l’incendie et quatre personnes seraient en urgence absolue, indique La Provence.

"Quatre enfants entre 4 et 13 ans sont en urgence absolue", a indiqué un porte-parole de la mairie de Marseille au Figaro.

Le maire, Benoit Payan, indique dans un tweet que "l’incendie est maintenant maîtrisé" et adresse ses condoléances et ses "pensées à la famille et aux proches de la victime".

Cette nuit, un terrible incendie s’est déclaré dans un immeuble du Parc Kallisté (15e).



Un enfant est décédé lors de ce drame. J’adresse mes sincères condoléances et mes pensées à la famille et aux proches de la victime.



Marseille se tient à vos côtés.



Le feu est maintenant… — Benoît Payan (@BenoitPayan) January 30, 2024

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet incendie.