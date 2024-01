Entraygues-sur-Truyère. La Terre est dans le ciel : un spectacle entre musique, chant et vidéos

La saison culturelle de la communauté de communes Comtal Lot et Truyère a le plaisir d’accueillir, en avant-première, la nouvelle création de la compagnie la Musarde (installée sur la commune depuis le 22 janvier) avec le spectacle La terre est dans le ciel en avant-première samedi 3 février à 18 heures l’espace multiculturelle d’Entraygues.

Cette installation-spectacle dédiée aux tout petits (à partir de 1 an) mais aussi aux très grands, est une immersion dans l’infini du cosmos où les spectateurs sont entourés d’une diffusion sonore et de projections en mouvements à 360° !

Après Je vois Bleu, accueilli en 2022 à Villecomtal, autour de l’immensité des fonds marins, La Musarde nous dévoile le second volet : La Terre est dans le ciel. Cette installation-spectacle au carrefour entre musique, chant et vidéos, est une envolée poétique où les matières, les lumières, les images, la musique et la comédienne-manipulatrice tissent des liens entre cosmos et inconscient, entre univers et imaginaire collectif. Un voyage unique sur le mystère du vivant destiné à tous les publics à partir de 1 an. Durée 30 minutes, tarif 5 €. Infos et réservations : www.comtal-lot-truyere.fr culture@3clt.fr 05 65 48 33 90.