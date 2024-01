Troubles mentaux : un risque accru chez les lycéens qui consomment de l'alcool et des drogues

(ETX Daily Up) - La santé mentale des adolescents et des jeunes adultes est considérée comme une préoccupation majeure à l'échelle nationale et mondiale, tout comme leur consommation d'alcool et de drogues. Un constat qui a poussé des chercheurs américains à savoir si l'usage de ces substances psychoactives pouvait accroître leur détresse mentale, et leurs conclusions sont sans appel. Les lycéens qui en consomment sont davantage confrontés à des troubles mentaux, qui peuvent aller de l'inattention aux pensées suicidaires.

Près d'un milliard de personnes souffraient d'au moins un trouble mental dans le monde en 2019, dont 14% des adolescents, d'après des données rendues publiques par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Une situation préoccupante qui s'est aggravée avec la pandémie de Covid-19, bien qu'il soit encore difficile d'en chiffrer précisément les conséquences. L'autorité sanitaire mondiale fait savoir en parallèle que la consommation d'alcool et de drogues chez les adolescents est elle aussi préoccupante, avec pas moins de 155 millions de jeunes âgés de 15 à 19 ans concernés par l'alcool. "La consommation d’alcool et de drogues chez les enfants et les adolescents est associée à des altérations neurocognitives qui peuvent entraîner des problèmes comportementaux, émotionnels, sociaux et scolaires plus tard dans la vie", faisait savoir l'OMS en avril 2023.

Un risque accru de pensées suicidaires

Face à l'augmentation des problèmes de santé mentale au sein de cette population, une équipe dirigée par des chercheurs du Massachusetts General Hospital et de l'université du Minnesota, aux Etats-Unis, s'est intéressée à l'association potentielle entre le recours à des substances psychoactives courantes, comme l'alcool et le cannabis, ainsi qu'à la nicotine, et les symptômes psychiatriques chez des lycéens. Ils ont pour cela analysé les résultats d'une enquête réalisée auprès de 15.626 lycéens d'un âge moyen de près de 16 ans, tous scolarisés dans des établissements du Massachusetts.

"Nous avons cherché à déterminer si la consommation de substances était associée de manière dose-dépendante (si elle variait en fonction de la quantité absorbée, ndlr) à divers symptômes psychiatriques dans un large échantillon de lycéens, et si ces associations différaient en fonction du type de substance consommée", Randi M. Schuster, professeur agrégé de psychologie au département de psychiatrie du Massachusetts General Hospital et principal auteur de l'étude, dans un communiqué. Verdict, leurs recherches révèlent un lien étroit entre la consommation d'alcool, de cannabis, et/ou de nicotine et un risque accru de pensées suicidaires et d'autres troubles de la santé mentale.

Dépistage et prévention, deux priorités

Publiés dans la revue JAMA Pediatrics, leurs travaux suggèrent que la consommation de ces substances était également associée à un risque accru de symptômes de dépression et d'anxiété, d'expériences psychotiques, et de symptômes de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Dans le détail, les chercheurs précisent que la consommation quotidienne et quasi quotidienne de ces substances était associée à des pensées suicidaires plus fréquentes (environ cinq fois plus) qu'une consommation nulle.

"Les résultats de notre étude mettent en évidence la prévalence des comorbidités psychiatriques chez les jeunes qui consomment des substances et soutiennent fortement l'idée que les efforts de dépistage, de prévention, d'intervention et de politique doivent s'attaquer à des cibles plus larges que la seule consommation de substances. En outre, ces efforts ne doivent pas nécessairement être spécifiques à une substance donnée, mais plutôt refléter les besoins multiformes en matière de santé mentale de tous les adolescents qui consomment des substances", conclut Brenden Tervo-Clemmens, professeur adjoint à la faculté de médecine de l'université du Minnesota.

Ces résultats, qui montrent également une hausse des symptômes psychiatriques chez les lycéens qui consomment peu d'alcool, de cannabis, ou de nicotine, seront prochainement complétés par des informations plus spécifiques sur la relation exacte entre consommation de substances et troubles mentaux. Ils sont rendus publics alors qu'un sondage réalisé par Ipsos pour Notre Avenir à tous rapporte que 49% des adolescents sont touchés par des troubles de l’anxiété en France.