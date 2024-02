Finalistes, horaire, votes : ce qu'il faut savoir sur la finale de la Star Academy, qui se tient ce samedi soir

C'est ce samedi 3 février 2024 que la finale de la Star Academy livrera son verdict. Julien et Pierre sont les deux finalistes. Qui remportera la 11e édition ?

La 11e saison de la Star Academy va livrer son verdict, ce samedi 3 février 2024. Après les demi-finales qui ont marqué la fin du mois de janvier, place à la grande finale qui opposera Julien et Pierre.

Julien, 24 ans

Vainqueur de la première demi-finale, Julien est âgé de 24 ans. Originaire d'Uzos, près de Pau (Pyrénées-Atlantiques), le chanteur n'a pas tardé à marquer les esprits, notamment avec sa voix grave qui, d'entrée, avait "impressionné les profs", comme le rapportait TF1 lors du début de la saison 11. C'est à cette occasion que le public a pu en savoir plus sur le candidat béarnais. Et les difficultés qu'il a rencontrées plus jeune : Julien Liebermann (de son nom complet) avouait en effet avoir souffert de bégaiement lorsqu'il était enfant. Mais le finaliste de la Star Academy a vaincu ce défi à travers le chant, faisant disparaître son trouble.

Comme le rapportent nos confrères de La République des Pyrénées, Julien est d'ailleurs revenu à Uzos quelques jours avant la finale, rencontrant des élèves du groupe scolaire du village. Il y a été, accompagné de sa mère et de sa sœur.

Pierre, 21 ans

Cap vers le nord de la France pour l'autre finaliste. Pierre, 21 ans, est originaire de Villedieu-les-Poêles, dans la Manche. Guitare et batterie sont ses plus fidèles alliés depuis son plus jeune âge, lui qui est diplômé en DUT techniques et commercialisation. À l’instar de son concurrent, il a pu revenir sur ses terres natales après sa victoire en demi-finale contre Héléna : comme le rapportent nos confrères de Côté Manche, c'est une véritable foule qui s'est amassée dans son village, le 30 janvier dernier.

Et Pierre Garnier avait d'ailleurs déclaré son amour pour la musique, le soir de sa qualification pour la finale : "Moi, le gars sans histoire, qui vient d’une petite ville de Normandie, je veux dédier ma vie à la musique".

Que disent les tendances ?

Sans surprise, le jeu des pronostics a déjà commencé. Et nos confrères de 20 Minutes n'y vont pas par quatre chemins, titrant l'un de leurs papiers : "Pierre a déjà gagné". Selon ces derniers, il n'y a "pas de gros suspense", le candidat normand bénéficiant d'un "énorme capital sympathie" et ayant "fait preuve de constance au fil des semaines". "Il a reçu les compliments des profs et des artistes qui chantaient avec lui", ajoutent-ils.

De son côté, le site "StarAc Estimations" rapporte une estimation se basant sur huit sondages et 115 938 votes et plaçant Pierre en tête avec 57,5% des suffrages. Une donnée qui n'a, évidemment, aucune valeur officielle mais qui va dans le sens du pronostic de nos confrères, quelques lignes plus haut.

Comment voter ?

Pour le coup, les seuls votes comptabilisés seront ceux des téléspectateurs. Il vous faudra envoyer 1 ou 2 par SMS au 71500 ou téléphoner au 3480 : 1 pour Julien, 2 pour Pierre. Pour rappel, le vainqueur décrochera un contrat avec Sony Music ainsi que 100 000 euros.

Où et quand suivre la finale ?

La finale de cette 11e saison de la Star Academy sera diffusée sur TF1, dès 21 heures 10, ce samedi 3 février 2024.