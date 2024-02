Disparition inquiétante en Aveyron : la gendarmerie recherche Colette, 70 ans, dont le véhicule a été retrouvé en bordure de fleuve

En début d'après-midi, ce dimanche 4 février 2024, la gendarmerie de l'Aveyron a diffusé un avis de disparition inquiétante, pour retrouver Colette Burguière, âgée de 70 ans.

Voilà bientôt 24 heures maintenant que Colette, 70 ans, n'a plus donné de nouvelles à sa famille, en Aveyron. La gendarmerie a lancé un appel à témoin, ce dimanche 4 février 2024.

Vue à proximité de son véhicule

Comme l'indiquent les gendarmes aveyronnais, Colette Burguière a été vue à 17h20, samedi, près de son véhicule. Un Renault Modus gris, qui stationnait en bordure du fleuve Aveyron, très exactement à proximité du moulin du Bouissou, à Agen d'Aveyron.

Selon les informations livrées par la gendarmerie sur les réseaux, le véhicule a bel et bien été localisé au même endroit... sans Colette.

Pas de téléphone ni de moyen de paiement

En marge de l'appel à témoin, le profil de Colette est présenté : il s'agit d'une femme de 70 ans, de corpulence normale et mesurant entre 1m50 et 1m70 et aux cheveux épais, courts et raides, de couleur foncée avec des nuances de rouge.

Autres détails importants : Colette ne dispose pas de téléphone, ni de documents d'identité. Elle n'a pas, non plus, de moyens de paiement.

En cas de découverte ou d'information, la gendarmerie aveyronnaise précise qu'il faut informer la brigade d'Espalion au 05 65 51 13 10, ou bien composer le 17.