Tony Parker : comment et à quelle date pourrez-vous investir à partir de 10 € dans son haras ?

Tony Parker, l'ex star NBA des San Antonio Spurs et désormais patron de l'ASVEL propose au grand public d’investir dans l’extension de son haras de chevaux de course, chez lui en Normandie, via la plateforme Bricks. L'ouverture de la collecte est prévue le 22 février 2024.

L'ex basketteur, Tony Parker s'est porté acquéreur du haras de Quétiéville dans le département du Calvados, il y a un peu plus de deux ans. Désireux de passer à la vitesse supérieure, il propose au grand public d’investir dans l’extension de son domaine de chevaux de course, Bricks, une plateforme, "innovante d’investissement participatif" tournée vers l’immobilier, dont il est l'ambassadeur, relate Ouest France. Actuellement, ce domaine de 83 hectares compte 50 boxes, tous occupés. Fin 2024, le projet doit porter le haras à 110 hectares, avec 54 boxes supplémentaires, pour 100 chevaux en pension. Ouverture de la collecte prévue le 22 février 2024 L’ouverture de la collecte sur Bricks.co est prévue le 22 février 2024, selon Ouest France qui précise que l'objectif est de lever 1,072 M€. L’ex meneur des Bleus et des San Antonio Spurs s’est lancé dans l’aventure équine en 2020. Le patron de l'ASVEL est notamment propriétaire à 15 % de Ramatuelle, une jument de 3 ans promise à un bel avenir, rappelle Ouest France. Entraînée par Christopher Head, elle a déjà signé trois succès et deux deuxièmes places en cinq sorties.