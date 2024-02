Onet-le-Château. Avec "L’écrit et l’oral", Roger Lajoie Mazenc déroule son riche parcours de vie

Son 30e opus "L’Écrit et l’Oral" est selon l’auteur Roger Lajoie Mazenc "une revue de presse en forme de fin d’exercice, comme un solde de tout compte…". C’est la curiosité qui l’a amené à aller voir ailleurs, toujours plus loin, quels que soient les domaines y compris dans son métier, et c’est cet appétit de découvertes qui transpire dans ce livre, au fil des anecdotes, des racontars, des faits vécus, d’une tranche de vie… la sienne…

Ce livre qu’il annonce être le dernier, non pas qu’il n’ait plus rien à écrire, bien au contraire, mais reconnaissant que l’aspect "promo" lui était un peu pesant.

Ce qui n’empêchera pas l’auteur d’être présent lors du prochain salon du livre et des auteurs d’Onet, qui aura lieu le 3 mars, tout comme il a eu plaisir lors de cette séance dédicaces à l’espace culturel, de rencontrer d’autres auteurs, comme Nicole Laromiguière (notre photo) ou encore d’anciens collègues et concurrents journalistes de l’époque !