Quelle que soit notre origine, la musique nous stimule physiquement

(ETX Daily Up) - Si l’on en croit Zouk Machine, nous aurions tous et toutes "la musique dans la peau". Mais on peut se demander si le quatrième art nous touche de la même façon que l’on soit français, coréen ou grec. Une équipe de recherche sino-finlandaise s’est penchée sur cette question et a constaté que les émotions que nous procure la musique s’affranchissent des frontières géographiques.

Les chercheurs sont arrivés à cette conclusion après avoir mené deux expériences auprès d'environ 2.000 personnes originaires de Chine, d'Europe et d'Amérique du Nord. Ils ont dû, dans le cadre de la première expérience, classer 72 chansons en six catégories (mélodies joyeuses, tristes, effrayantes, douces, agressives et dansantes). Certains volontaires ont ensuite été invités à écouter ces morceaux et à indiquer aux scientifiques les régions de leur corps qu’ils pensaient susceptibles de réagir à la musique qu’ils entendaient. Ainsi, ils devaient leur dire si ce qu’ils avaient dans les oreilles leur donnait envie de dodeliner de la tête ou de taper du pied. Ce protocole expérimental a permis aux scientifiques de créer une cartographie des régions du corps affectées par différents types de musique. Ils ont ainsi constaté que "les chansons tendres et tristes ont été ressenties principalement dans la poitrine et la tête, tandis que les chansons effrayantes ont également provoqué des sensations dans la région intestinale, en particulier chez les participants occidentaux", comme ils l’écrivent dans leur étude, parue dans la revue PNAS.

Les mélodies "joyeuses" et "dansantes" semblent mobiliser tout le corps humain, tout comme la musique dite "agressive", mais si cette dernière provoque surtout des mouvements de tête. Il est intéressant de noter que les participants de l’étude ne réagissaient pas nécessairement de la même façon aux chansons qu’ils écoutaient. Les individus originaires d’Asie de l’Est bougeaient principalement les bras, les jambes et la tête, tandis que les Européens avaient des réactions corporelles plus contrastées en fonction du type de musique. Par exemple, les mélodies "effrayantes" les touchaient principalement dans la région de l’abdomen, tandis que celles "tendres" et "tristes" sollicitaient davantage leur poitrine. Néanmoins, l’équipe de recherche affirme que "les émotions musicales s'incarnent de la même manière dans des cultures éloignées", ce qui semble indiquer que les sensations corporelles induites par la musique ont "une composante biologique".

Bien entendu, ces conclusions sont à nuancer étant donné que l’étude a uniquement eu lieu avec des participants occidentaux et asiatiques. Ils ne suffisent pas à rendre compte de la diversité de l'humanité tout entière. Mais cette étude ouvre de nouvelles perspectives quant à la transculturalité de la musique.