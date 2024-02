Entraygues-sur-Truyère. Histoire et préhistoire au menu de la troupe des Chanteurs d’Olt

Hommage à Georges Brûlé par ce retour aux sources pour la troupe créée il y a 35 ans à Entraygues et qui est devenue aujourd’hui la troupe des Chanteurs d’Olt. Elle est invitée par les Rencontres musicales du Pays d’Entraygues, à la salle multiculturelle, samedi 10 février à 17 heures.

La troupe, présidée par Sylvie Glandières et animée par Bernard Sannié, ne recule devant aucun accessoire ou artifice de théâtre pour illustrer son programme musical (chanson française, traditions étrangères, musiques de films), et changer de costumes près de 10 fois par spectacle. Une dizaine de chanteurs, un technicien, et Franck Andrieu, musicien bien connu pour former les enfants à l’antenne du conservatoire, présentent le nouveau spectacle "Conquêtes" qui retrace la préhistoire et l’histoire universelles de l’humanité, avec une petite préférence pour les Gaulois et 24 chansons interprétées dans une ambiance échevelée.

Entrée libre, participation juste et généreuse au panier.