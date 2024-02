Occitanie : encore un véhicule en surcharge, et de 7 nouvelles amendes de 90€ pour le conducteur qui allait de Tanger à Bruxelles

Cet ensemble routier en "surpoids" a été contrôlé dans le Gard par les mêmes gendarmes de Grand-Gallargues.

Le samedi 3 février, les gendarmes du peloton autoroute de Grand-Gallargues (Gard) contrôlait un petit camion qui faisait près de deux fois son poids en charge autorisé.

Plus de 7 tonnes en trop

Trois jours plus tard, ce mardi 6 février, ces mêmes gendarmes sont tombés sur le même type d'infraction sur l'autoroute A9 à hauteur de Nîmes : un ensemble routier (fourgon de type Iveco plus remorque) venant de Tanger (Maroc) et à destination de Bruxelles, pesant là 17,6 tonnes au lieu des 10,5 tonnes autorisées.

Non seulement le conducteur va récolter la bagatelle de 7 contraventions de 90€ correspondant aux tranches par tonne de dépassement du poids autorisé (630€ au total), mais il a dû laisser sur place l'excédent de marchandises.