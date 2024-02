Occitanie : le camion était deux fois trop lourd pour sa taille, le conducteur écope de 9 amendes de 90 euros

Les faits se sont déroulés ce samedi 3 février dans le Gard.

Le petit camion utilitaire voulait-il être aussi gros qu'un 38 tonnes ? Toujours est-il que contrôlé ce samedi 3 février par le peloton autoroute de Grand-Gallargues dans le Gard, celui-ci ne s'est pas mis à gonfler, gonfler, mais peser, peser... près de deux fois son poids de charge maximum. Alors que son poids en charge autorisé est de 3,5 tonnes, le petit camion accusait en effet 6,5 tonnes sur la balance. Chargé de barres de de pièces et barres de fer (un échaffaudage ?) dépassant généreusement de l'arrière du camion et qui plus est non arrimées, ce chargement pouvait à tout moment se retrouver sur la chaussée. Pire, la surcharge énorme rendait la conduite du petit camion très dangereuse, ce dernier aurait par exemple eu beaucoup de mal à freiner dans une descente.

Le conducteur téléphonait au volant

Une conduite d'autant plus dangereuse que lors du contrôle du véhicule, le conducteur conduisait au volant ! Celui-ci s'en tirera au final avec 3 points en moins sur le permis, et pas moins de 9 contraventions : huit pour le surpoids (90€ par tranche de 500 kilos) et une pour l'usage du téléphone au volant.

Au moins a-t-il pu appeler du renfort, avec un autre camion qui est venu délester le petit camion de sa surcharge.