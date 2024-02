Concerts, spectacles, festivals, quines : trois jours d'animations ce week-end en Aveyron

Du théâtre, de la musique et des "Ne démarquez pas" au menu de ces rendez-vous. A vous de choisir !

Vendredi 9 février

Auriac-Lagast. Concours de belote proposé par l’association « le cantou du Lagast ».

Druelle. Concours de belote, à 20 h 30, à la salle d’animation.

Luc-la-Primaube. – Pièce de théâtre « Nous, on n’a rien vu venir », à 19 heures, à la MJC.

- Spectacle de cirque, à 19 heures, à l’espace Antoine-de-Saint-Exupéry, à La Primaube.

Montrozier. Concours de belote, à 20 h 30, à la salle municipale de Gages.

Onet-le-Château. – Apéro-concert avec le groupe « Hylia », au Krill.

- Concours de tarot, au local des Costes-Rouges, rue des Fauvettes.

- Quine du club de gym ruthénois, à 20 h 30, à L’Athyrium.

Prades-Salars. Concours de belote organisé par le club de quilles, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Saint-Martin-de-Lenne. Concours de belote organisé par l’association « Saint-Martin en chantant », à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Salles-Curan. – Concours de belote, à 20 h 45, à la salle des fêtes des Canabières.

Villecomtal. – Animation pour le carnaval animé par « Valerian », à 19 h 30, à la salle des associations.

- Vernissage de l’exposition de Monique Gaubert, à 18 heures, à la médiathèque.

Villefranche-de-Rouergue. Concert d’Éric Fraj, à 21 heures, au théâtre.

Samedi 10 février

Arvieu. Nuit des étoiles d’hiver avec Sylvie Vauclair, astrophysicienne et écrivain, de 16 heures à 20 heures, à la salle des Tilleuls.

Boisse-Penchot. Repas poule farcie organisé par le club de moto, à 19 heures, à la salle des fêtes.

Estaing. Soirée choucroute animée par Nicolas Ullern, à 20 h 30, à la salle d’animation.

Gabriac. Quine du club de quilles, à 20 h 30, à la salle multi-activités.

Laguiole. Concours de belote, à 19 h 30, à l’hôtel-restaurant Aubrac.

Laissac. Visite des coulisses de la Transformerie, à 14 heures.

Luc. Soirée déguisée proposée par « Rock et danse », précédée par un stage de danse, à 18 h 45, à la salle d’animation.

Nauviale. Quine de l’US Dourdou, à 21 heures, à la salle des fêtes.

Le Nayrac. Quine organisé par le club de quilles, à 20 h 30, à l’espace multiculturel.

Olemps. Quine du club de basket, à 20 h 30, à l’espace Georges-Bru.

Pont-de-Salars. Quine organisé par l’amicale des pompiers, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Réquista. Loto organisé par la société de chasse, à 20 h 30, à la salle de Sansolles.

Rodez. Dédicace de Jean-Claude Antakli pour son ouvrage « Itinéraire d’un chrétien d’Orient », de 10 heures à 12 h 30, à la Maison du livre.

Saint-Christophe-Vallon. Projection-débat « La faune et la flore », à 15 h 30, à la salle des fêtes.

Saint-Cyprien-sur-Dourdou. Quine organisé par l’US Dourdou, à 21 heures, à la salle des fêtes.

Sainte-Eulalie-d’Olt. Conférence sur la gestion des émotions des enfants, à 14 h 30, à l’école Sainte Marie.

Sainte-Radegonde. Concours de belote, à 21 heures, à la salle d’animation (soupe au fromage à 19 h 30).

Sébazac-Concourès. – Bal trad, de 15 heures à 18 heures, à la salle des Tourettes.

- Bal trad avec « Tshakabass », à 21 heures, à La Doline.

Soulages-Bonneval. Quine de l’association des parents d’élèves, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Tauriac-de-Naucelle. Concours de belote, à 20 h 30.

Dimanche 11 février

Baraqueville. Marché aux puces, de 7 heures à 13 heures, espace Raymond-Lacombe (couvert).

Centrès. Chorales avec « Comp’se le chante » et « YaQua Chanter » en faveur du Téléthon, à 15 heures, à l’église de Taurines.

Colombiès. Quine du club de quilles de Limayrac, à 14 heures, à la salle des fêtes.

Entraygues-sur-Truyère. Quine des chasseurs du Fel-Ginolhac, à 14 heures, à la salle multiculturelle.

Lacroix-Barrez. Carnaval des APE du Carladez, à 15 heures, à la salle polyvalente.

Laissac. Quine gourmand de l’APE Charles-de-Gaulle avec ordinateur, à 14 heures, au centre administratif.

Luc. Quine du club de l’Âge d’or, à 14 heures, à la salle d’animation.

Onet-le-Château. – Quine du groupement des anciens sapeurs-pompiers de Paris Aveyron-Lozère, à 14 heures, à La Penchoterie.

- Petit-déjeuner du Pet’Onet village, à partir de 8 heures, au château.

Pont-de-Salars. Quine organisé par l’amicale des pompiers, à 14 heures, à la salle des fêtes.

Pruines. Théâtre « Une pincée de sel dans le café » par la troupe Théâtre pour demain et après, à 15 h 30, à la salle socio-culturelle.

Réquista. – Loto organisé par la résidence Delfau, à 14 h 30, à la salle des spectacles.

- Spectacle avec les chorales « Grain de Phonie », « Gospel River Side » et « Saint-Jean-de-Marcel » pour la Chaîne de l’espoir, à la salle polyvalente de Valdériès.

Rieupeyroux. Dédicace avec Roger Lajoie-Mazenc pour présenter son ouvrage « l’Écrit et l’Oral », de 9 heures à 12 heures, à Pêle mêle.

Rodez. Quine de l’association Les Cèdres, à partir de 14 heures, au Bon accueil.

Saint-Christophe-Vallon. Quine du club de l’amitié, à 14 heures, à la salle des fêtes.

Saint-Martin-de-Lenne. Quine organisé par le club de quilles de Pierrefiche-Saint-Martin-de-Lenne, à 14 h 30, à la salle des fêtes.

Saint-Parthem. Quine des amis du Verger, à 15 heures, à la salle des fêtes.

Sainte-Geneviève-sur-Argence. Repas tripous ou tête de veau, à 8 heures, au centre culturel.

Sanvensa. Loto organisé par le club des aînés ruraux, à 14 heures, à la salle des fêtes.