Occitanie : l'atelier de cuir s'embrase, un immeuble part en fumée au coeur d'un des Plus beaux villages de France

L'incendie s'est produit dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 février à Cordes-sur-Ciel dans le Tarn.

Ce jeudi 8 février en soirée, un incendie s'est déclaré dans un espace de stockage de l'atelier de cuir de l'entreprise Cuirs Audibert, un premier étage d'un immeuble comprenant une boutique de cuir au rez-de-chaussée et un appartement au second étage, au coeur de la cité médiévale de Cordes-sur-Ciel (Tarn), un des Plus beaux villages de France, relate La Dépêche du Midi.

Le feu s'est propagé à tout le bâtiment. Plus d'une cinquantaine de pompiers, armés de 25 véhicules et 3 lances, sont intervenus pour combattre les flammes toute la nuit, et éviter que le feu ne se propage aux habitations voisines, dans ce village médiéval aux maisons enchevêtrées.

S'il n'a fait ni victimes ni blessés, la famille Audibert, à qui appartenait l'immeuble, a tout perdu dans cet incendie.