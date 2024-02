Sa folle imagination pour berner les douaniers tombe à l'eau : le conducteur termine sa course en prison

Pour passer inaperçus face aux douaniers et échapper à la sanction lors des contrôles, l'imagination de certains conducteurs est parfois débordante. Mais pas encore suffisante...

Face à l'extrême rigueur des douaniers engagés dans la lutte contre les stupéfiants et l'odorat infaillible de leurs compagnons à quatre pattes lorsque leur flair est sollicité, certains conducteurs transportant cocaïne, cannabis et autres produits illicites doivent redoubler d'imagination et d'inventivité pour passer inaperçus. Encore faut-il que cela fonctionne : ce qui n'a pas été le cas pour ce chauffeur de berline.

Dans une berline jusqu'en Slovénie

À la mi-journée, mardi 6 février 2024, les agents de la direction régionale des douanes et droits indirects de Perpignan sont positionnés au niveau de la grande barrière de péage du Boulou, sur l'autoroute A9, dans les Pyrénées-Orientales.

Ils décident de procéder au contrôle d'une berline arrivant d'Espagne, et immatriculée en République tchèque. Son chauffeur dit venir de Barcelone et se rendre chez lui, en Slovénie, après un voyage pour motifs touristiques.

Contrôle (très) approfondi

Les douaniers passent le véhicule au peigne fin. Ils s'attaquent aux entrailles du quatre-roues et jettent leur dévolu... sur l'autoradio.

La cache aménagée se trouvait derrière l'autoradio. Direction régionale des douanes et droits indirects de Perpignan

Bingo : en démontant la façade, les douaniers mettent la main sur une cache aménagée dans laquelle se trouvent trois sachets transparents et un sac-poubelle. Ce sont, au total, quatre kilos de cocaïne qui sont saisis.

Case prison

Placé en retenue douanière, le conducteur a été présenté ce vendredi 9 février devant le tribunal judiciaire de Perpignan. Il a été condamné à deux ans et demi de prison avec maintien en détention, cinq ans d'interdiction de pénétrer dans le territoire national français, et à 300 000 euros d'amende douanière.