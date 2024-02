Charles III atteint d'un cancer : le roi prend la parole pour la première fois depuis l'annonce du diagnostic

Moins d'une semaine après l'annonce de son cancer, le roi Charles III a pris la parole pour la première fois, samedi 10 février 2024.

Le temps de quelques lignes, le roi Charles III a pris la parole. Une première depuis l'annonce de son cancer, lundi 5 février 2024.

"Mes plus sincères remerciements"

Dans un message publié sur le site de la famille royale, le souverain à tenu "à vous exprimer mes plus sincères remerciements pour les nombreux messages de soutien et de bons vœux que j'ai reçus ces derniers jours", affirmant que "de telles pensées aimables sont le plus grand réconfort et le plus grand encouragement".

Une pensée pour le corps médical

En marge de sa déclaration, Charles III a salué "le travail de toutes ces organisations qui soutiennent les patients atteints de cancer et leurs familles au Royaume-Uni et dans le monde entier", parlant "d'admiration de toujours pour leurs soins et leur dévouement infatigables".

Il exerce "ses fonctions officielles"

Dans le cadre de l'annonce du cancer du souverain, le palais de Buckingham avait déclaré que celui-ci suspendait toutes ses apparitions publiques. "Mais il continuera d'exercer ses fonctions officielles", était-il assuré dans la foulée.

"Sa Majesté reçoit des soins d'experts et espère reprendre ses fonctions dès que possible". Un traitement par chimiothérapie n'avait pas été mentionné, seulement un "programme de traitements réguliers", comme l'écrivait un communiqué diffusé quelques jours plus tard.

Dès le 6 février, le roi s'est montré en public aux côtés de la reine Camilla. Ils ont été vus quitter leur résidence de Clarence House à Londres et monter à bord d'un véhicule, d'où ils ont salué la foule.