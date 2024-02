MJC de Rodez : les échecs sont rois ce week-end avec des joueurs venant de toute l'Occitanie

Depuis ce samedi 10 mars et jusqu'à dimanche 11 mars au soir, plus de 80 joueurs d’échecs, venus de toute la région, s’affrontent à la MJC de Rodez.

Si vous franchissez les portes de la MJC de Rodez ce week-end, veillez à ne pas faire de bruit…Un peu partout, des tables d’échecs ont été installées pour accueillir le tournoi annuel du club ruthénois. Et cette année encore, il a fallu pousser les murs de la grande salle puisque 87 joueurs se sont présentés à l’inscription, samedi matin. Autant que l’an passé. C’est dire si pour les joueurs régionaux, le rendez-vous est désormais bel et bien inscrit sur leur calendrier.



De Foix, de Toulouse, d’Aurillac, de Montpellier et même de Pau… En tout, 27 clubs sont représentés pour ces deux journées particulièrement intenses. Car, avec six rondes au programme, les joueurs peuvent enchaîner jusqu’à 9 heures de compétition. Pour figurer au plus haut du tableau final et remporter des points pour le classement national…

Un grand maître international à la table !

Même si comme l’an passé, il ne fait que peu de doutes sur l’identité du vainqueur du tournoi ruthénois : encore une fois, le Carcassonnais Éric Prié est de la partie. Grand maître international, plus haute distinction dans le milieu, il fut champion de France en 1995 et est toujours considéré comme le spécialiste français du jeu à l’aveugle, c’est-à-dire le fait de jouer une partie d’échecs sans voir l’échiquier, selon les spécialistes.

« C’est un plaisir de le voir jouer tout au long du week-end », se réjouissait, hier, Fabien Tanguy, président du club ruthénois des échecs – l’un des plus anciens de la MJC –, et organisateur en chef du tournoi.

Le club ruthénois attire toujours du monde

Surtout, c’est preuve pour ce dernier que le sport a encore le vent en poupe. Et chez toutes les générations puisque si les cours du vendredi soir à la MJC attirent toujours une vingtaine de joueurs – dont plusieurs femmes –, l’école d’échecs du mercredi après-midi se porte, elle aussi, très bien avec une dizaine de participants. La plupart sont en lice ce week-end. Avec toujours un même objectif : apprendre et progresser… Cette saison d’ailleurs, Fabien Tanguy et ses coéquipiers évoluent, en interclubs, en Nationale 4. « Un niveau plus qu’honorable », assure le président.