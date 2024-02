Un rendez-vous instructif autour de l’autorité parentale

Famille de Fance avait invité Brigitte cassette, intervenante professionnelle dans le champ de la parentalité.

L’association familiale de Rodez Familles de France a récemment réuni une soixantaine de personnes dans l’amphithéâtre des Archives, à Rodez pour un intéressant débat sur "L’autorité dans la famille. Quel équilibre entre autoritarisme et permissivité ?". L’intervenante, Brigitte Cassette dispose d’une bonne expérience en France comme en Aveyron. Elle travaille auprès de groupes professionnels, anime des cafés parents, des ateliers parentalité, intervient auprès des enfants et des jeunes en milieu scolaire et périscolaire, elle propose également des accompagnements individuels et familiaux… L’autorité, qui était traditionnellement pyramidale est de nos jours, plus horizontale Désormais chaque avis compte. Les enfants actuels ne sont pas ceux d’hier, ils sont plus éveillés et parfois surprenants dans l’expression de leur être. Ce changement de mode de fonctionnement de la famille engendre un sentiment de surpuissance chez l’enfant. Trop de permissivité crée une angoisse chez l’enfant, ce qui lui procure de l’insécurité engendrant colères, cauchemars… A contrario, l’autoritarisme ne permet pas à l’enfant de comprendre la sanction et peut être vécu comme une vengeance, une injustice.

Évidemment, chaque enfant est différent ; il faudrait donc pouvoir adapter une autorité différente face à chaque situation. Certains enfants "hors normes" ne fonctionnant pas face à une autorité classique. Brigitte Cassette a bien insisté sur le fait que la punition ne devait en aucun cas être une vengeance de l’adulte sur l’enfant, qu’il existe une différence entre sanction et punition. La sanction doit avoir un sens par rapport à la faute commise et doit être réparatrice. Faut-il priver de télé ? Pourquoi pas… Mais il faut prendre le temps de bien expliquer.

Il est important de définir des règles dans la famille et de récompenser l’enfant quand il agit bien afin de le motiver (système de bons points par exemple…). La place des grands-parents a aussi été évoquée, leur présence constitue une chance selon Brigitte Cassette.

Les grands-parents peuvent avoir une position différente des parents, cela est une richesse qui aide aussi les enfants à voir différemment et à mieux se construire.

Après cet exposé plus théorique, Brigitte Cassette s’est efforcée de répondre aux nombreuses questions pratiques qui préoccupent chaque parent au quotidien. Plusieurs "mamans solos" ont exposé leurs difficultés. Et Brigitte Cassette de rappeler que nous n’étions pas parfaits, et que nous avions, nous aussi, le droit de nous tromper, mais que ces erreurs devaient nous amener vers du mieux.

Sur l’omniprésence des écrans, Brigitte Cassette rassure en affirmant que si l’adolescent a de bons résultats scolaires et lâche facilement ses jeux d’écrans pour retrouver ses copains, l’inquiétude parentale peut être modérée…