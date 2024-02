Disparition inquiétante de Lucie, 16 ans : ses parents ne la trouvent pas dans sa chambre et lancent l'alerte, l'adolescente introuvable depuis une semaine

Lucie Cavare a envoyé un message à ses amis en quittant son domicile, puis plus rien.

Cela fait plus d'une semaine que Lucie Cavare, 16 ans, est introuvable. Dimanche 4 février, elle aurait quitté son domicile à Vavincourt (Meuse) dans la nuit. La jeune fille a envoyé un message à ses amis vers 5 heures du matin, mais n'a plus donné de nouvelles depuis. L'alerte a été donnée par ses parents, horrifiés de ne pas voir leur enfant dans sa chambre dimanche matin.

Selon nos confrères de l'Est Républicain, l'adolescent n'avait pas d'argent ou ses papiers avec elle, juste le téléphone de son frère. Mais l'appareil a cessé de borner, le jour de la disparition, à 10 heures à Ligny-en-Barrois, à une vingtaine de kilomètres du domicile.

Une enquête a été ouverte pour disparition inquiétante par le parquet de Bar-le-Duc.

Plusieurs appels à témoins

Les appels à témoins se multiplient sur les réseaux sociaux, et sont notamment relayés par le réseau de bus TUB Meuse Grand Sud.

Chaque signalement est examiné par les enquêteurs, mais aucune piste n'a mené jusqu'à l'adolescente jusqu'à présent. Lucie Cavare va avoir 17 ans en mars, "mais elle fait plus jeune", communiquent ses proches. La jeune fille mesure 1m55, a les cheveux châtains très clairs et les yeux bleus. Le jour de sa disparition, elle portait une veste noire à capuche, des chaussures blanches de marque Adidas et potentiellement un pantalon en jean clair.

Si vous possédez la moindre information susceptible d'aider les enquêteurs, vous êtes invité à joindre la gendarmerie de Revigny-sur-Ornain au 03 29 75 63 97, le commissariat de police de Bar-le-Duc au 03 29 79 00 17 ou bien à composer le 17.