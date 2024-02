Les "Sephora Kids", ces préado obsédés par les produits de beauté

(ETX Daily Up) - Elles ont entre dix et quatorze ans et elles montrent un vif intérêt pour les produits de beauté. Elles ont d’ailleurs adopté des routines skincare comparables à des adultes. Aux Etats-Unis, l’engouement de ces jeunes filles pour ce genre de soins est tel qu’on les surnomme les "Sephora Kids". Cette tendance a alerté les dermatologues du pays qui alertent sur l’utilisation de produits destinés à des peaux matures par des enfants.

Sur TikTok, il n'est pas rare de trouver sur TikTok des vidéos montrant de jeunes filles se précipitant vers les rayons de Sephora. Depuis quelques semaines, des employées et des clientes évoquent carrément une "avalanche" de pré-adolescentes, parfois désagréables, capables de créer le chaos dans les rayons. Sur le réseau social, le phénomène se traduit par l’apparition de hashtags comme #sephorakids ou #kidsatsephora, et l’émergence de marques tendances auprès de ces jeunes clientes, comme Elephant Drunk.

Cette tendance serait due à des fillettes qui exercent déjà une certaine influence sur les réseaux sociaux auprès de la génération Alpha (enfants nés après 2010), comme North West, la fille de Kim Kardashian et Kanye West. Dans l’une de ses vidéos publiée en 2022, North West, à peine dix ans à l’époque, montrait sa routine beauté matinale, comprenant un masque en tissu, un masque pour les lèvres et un tonique. Sa cousine Penelope, la fille de Kourtney Kardashian, partage, elle aussi, ce genre de vidéo. L’une d’entre elles est d’ailleurs devenue virale en novembre dernier lorsque le Dr. Brooke Jeffy, une dermatologue américaine, l'a republiée en émettant de grandes réserves sur l'utilisation de produits de beauté réservés à des adultes.





Des soins trop agressifs

Dans la légende de la vidéo, la dermatologue explique : "La peau des préadolescents mérite des soins doux, pas un programme de soins coûteux et complet ! En tant que mère et dermatologue, je suis là pour vous dire que les produits chimiques agressifs ne sont pas faits pour cet âge intermédiaire. Les produits Drunk Elephant conviennent peut-être à la peau des adultes, mais pas à celle des enfants ! Cette ligne de soins est remplie d'ingrédients puissants destinés aux adultes, pas à la peau des jeunes".

Cette experte, qui compte près de 34.000 abonnés sur TikTok, publie régulièrement des vidéos mettant en garde contre les dangers de l'utilisation de produits anti-âge sur la peau des jeunes filles. Interrogée par USA Today, le Dr. Brooke Jeffy constate, comme ses collègues dermatologues, que de de plus en plus d’enfants adoptent "des routines de soins en plusieurs étapes, souvent remplies de produits dont ils n'ont pas besoin ou qui sont nocifs pour leur peau". Certaines jeunes patientes peuvent venir la consulter pour de graves éruptions cutanées autour des yeux, dues à l’utilisation de rétinol, un ingrédient très populaire actuellement pour aider à atténuer les signes de l’âge.

"Lorsque la barrière cutanée est endommagée par une irritation constante comme celle-ci, elle devient sèche", explique-t-elle. "Elle est plus sujette aux infections, aux éruptions cutanées et aux boutons". L'irritation rend également la barrière cutanée moins efficace pour protéger la peau des dommages environnementaux, comme les rayons ultraviolets ou la pollution.

Pour le Dr. Anthony Rossi, un dermatologue new-yorkais, "les seuls soins dont un enfant a besoin sont un nettoyant doux, une crème hydratante légère et un écran solaire". Il souligne que si un enfant souffre de problèmes cutanés spécifiques nécessitant des produits supplémentaires, la consultation d'un dermatologue certifié est nécessaire.