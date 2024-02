Le tabac fragilise durablement le système immunitaire

De nombreux éléments impactent notre système immunitaire : l’âge, le sexe, les gênes... Des chercheurs français viennent de montrer que le tabagisme entraîne lui aussi des conséquences à long terme sur la façon dont notre organisme va combattre les attaques microbiennes.

Le système immunitaire varie d’un individu à l’autre. Mais quels facteurs induisent ces différences ? "C’est pour répondre à cette grande question que nous avons mis en place la cohorte Milieu Intérieur en 2011, qui regroupe 1 000 individus en bonne santé de 20 à 70 ans", explique Darragh Duffy, responsable de l’unité Immunologie translationnelle à l’Institut Pasteur. "On sait que certains facteurs, comme l’âge, le sexe ou les gènes, impactent fortement le système immunitaire mais avec cette nouvelle étude, nous voulions savoir quels autres facteurs avaient le plus d’influence."

Immunité innée, immunité adaptative

Les scientifiques ont alors exposé des échantillons sanguins des participants à une grande diversité de microbes et ont ensuite observé la façon dont le système immunitaire réagissait. Puis ils se sont intéressés à différentes variables (comme le tabagisme, le nombre d’heures de sommeil, l’indice de masse corporelle…) afin de voir lesquelles avaient le plus d’influence. Il semble bien que le tabac tienne une place de choix.

"L’analyse des données a démontré que la réponse inflammatoire – qui se déclenche spontanément lors de l’infection par un pathogène – était accrue chez les fumeurs mais aussi que l’activité de certaines cellules impliquées dans la mémoire immunitaire était altérée", notent les auteurs.

Autrement dit, le tabagisme perturbe non seulement des mécanismes de l’immunité innée, celle qui est activée lorsqu’un microbe pénètre pour la première fois dans notre corps, mais également certains mécanismes de l’immunité adaptative. Celle-ci est en quelque sorte la seconde ligne de défense, une mémoire, qui, en cas de nouvelle infection, se réactive et engendre une réponse spécifique, rapide et efficace.

Un effet durable

Mais que se passe-t-il en cas d’arrêt du tabac ? Tout revient-il à la normal ? En fait le système immunitaire semble garder en mémoire les effets de la cigarette. Car si la réponse inflammatoire semble revenir rapidement à la normale, pour ce qui est de l’immunité adaptative, les méfaits du tabac perdureraient dans le temps, pendant 10 ou 15 ans !