Disparition inquiétante de Lucie : téléphone de son frère, ultime message sur les réseaux sociaux, lettre reçue par ses parents, l'adolescente aurait-elle fugué ?

Disparue du domicile de ses parents à Vavincourt, dans la Meuse, Lucie Cavare, adolescente de 16 ans, n’a plus donné de nouvelles depuis le matin du 4 février 2024.

Cela fait onze jours ce jeudi 15 février que Lucie Cavare, n’a plus donné de nouvelles. L'adolescente domiciliée à Vavincourt, dans la Meuse, fait l’objet d’un appel à témoins depuis le 13 février, pour retrouver la jeune fille âgée de 16 ans, partie du domicile familial, dimanche 4 février, au petit matin.

Partie avec le téléphone de son frère ?

Selon un message publié sur Facebook par sa mère, la jeune fille a quitté le domicile familial, à Vavincourt, au nord de Barc-le-Duc, dans la Meuse, vers 5h20, le dimanche 4 février.

D’après les témoignages de sa famille, l’adolescente a envoyé un ultime message à cette heure à plusieurs personnes sur les réseaux sociaux. Sa mère, Aurélie, a confié à l’Est Républicain que sa fille qui va avoir 17 ans en mars, est partie sans argent ni papiers, mais aurait quitté la maison de ses parents avec le téléphone de son frère, "qui a cessé de borner le jour de sa disparition à 10 h", dans une commune se trouvant à une vingtaine de kilomètres de Vavincourt, à Ligny-en-Barrois.

Une enquête ouverte, un appel à témoins lancé

Le parquet de Bar-le-Duc décide a ouvert une enquête pour disparition inquiétante le jeudi 8 février. Un appel à témoins a été diffusé, mardi 13 février, soit une semaine après la disparition de Lucie, sur les réseaux sociaux par la gendarmerie du département.

Appel à témoins : si vous avez des informations concernant Lucie CAVARE permettant d'aider les enquêteurs à la retrouver contactez le 03 29 75 63 97 pic.twitter.com/9Qj4SB9s71 — Gendarmerie de la Meuse ?? (@Gendarmerie_055) February 13, 2024

Au moment de sa disparition, l'adolescente aux cheveux longs châtain clair, qui porte un appareil dentaire, était vêtue d'une doudoune à capuche noire, un sweat à capuche rouge avec une fleur brodée sur le torse, un pantalon clair, des baskets Adidas blanches et un sac à dos Eastpack.

Lucie aurait-elle fugué ?

Dans l'Est Républicain, ses parents évoquent une fugue éventuelle en raison d’un mal-être, visiblement causé par un récent décrochage scolaire. D’autant que la jeune fille avait déjà fugué une journée par le passé mais "avait toujours gardé le contact, sur les réseaux sociaux ou par messages", assure sa mère.

Aucune piste écartée

Aucune piste n’est écartée par les enquêteurs. L'enquête a été confiée à la brigade de recherches de Commercy, qui a procédé à de "très nombreuses auditions", à des "investigations téléphoniques" et à des visites aux domiciles des membres de "l'entourage familial et amical de Lucie", selon Sofian Saboulard, procureur de la République de Bar-le-Duc. Aucun élément ne permet, en revanche, de privilégier la thèse criminelle. Son petit ami a déclaré à nos confrères de l'Est Républicain qu’une battue pourrait éventuellement être organisée.

Une lettre rédigée par Lucie ?

Enfin, selon le parquet de Bar-le-Duc, les parents de Lucie ont été destinataires d'une lettre postée le 7 février et reçue le 8 février, qui portait notamment la mention suivante : "Maman c'est Lucie, je vais bien et je suis en sécurité". La mère de l'adolescente a indiqué avoir reconnu l'écriture de sa fille.

Toutes les personnes susceptibles de détenir des informations sur cette disparition sont priées de contacter la gendarmerie de Revigny-sur-Ornain au 03 29 75 63 97 ou le commissariat de police de Bar-le-Duc au 03 29 79 00 17.