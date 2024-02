Les faits se sont déroulés ce mercredi 14 février à Milhaud dans le Gard.

Se prenaient-ils pour des robins des bois ou des "Jedis", où se pensaient-ils dans "La guerre des boutons" ? Ce mercredi 14 février entre 14h30 et 14h45, ces petits "angelots" d'entre 12 et 15 ans, qui n'avaient rien avec les cupidons de la Saint-Valentin, s'en sont pris à un cycliste qui se promenait sur le chemin de Caveirac, commune de Milhaud dans le Gard. Leurs armes ? Une ou plusieurs carabines à plombs. L'un des adolescents n'a pas hésité à tirer sur le malheureux cycliste, qui s'est pris un plomb dans le visage et a dû être secouru par les pompiers.

Quant aux "bandits de grand chemin" en culottes courtes, ils n'ont pas dû demander leur reste ni attendre les secours, mais plutôt détaler comme des lapins, puisque la gendarmerie du Gard a lancé un appel à témoins pour les retrouver, et ouvert une enquête judiciaire pour "violences avec arme"..

Vraisemblablement d'après le témoignage du cycliste blessé, les quatres agresseurs ont entre 12 et 15 ans, sont de type caucasien et possèdent donc une ou plusieurs carabines. La gendarmerie de Bernis recueille toutes les informations au 04 66 71 39 10.