Calmont. Julie et Ninon en service civique

Julie et Ninonsont en service civique pour six mois sur la commune de Calmont. Elles ne se connaissaient pas avant leur rencontre mais déjà ce binôme fonctionne bien. Julie Andrieu, dont les grands-parents habitent à Colombiès, se sent presque chez elle, bien qu’habitant Paris. Ninon Crabos vient de Toulouse et se dit heureuse de découvrir la campagne rouergate. Leur mission est de programmer le lancement de la Maison des associations et de l’habitant (lire ci-contre). Elles logent dans une maison du centre du village de Magrin. La commune assure leur hébergement ; c’est un donnant-donnant : logement contre leurs activités. Elles sont rémunérées par l’état. Elles ont été accueillies en mairie de Calmont par les membres du conseil municipal, des responsables des diverses associations de la commune et se sont présentées à l’auditoire présent.