Cabaret, quines, concerts, carnaval : les bons plans pour sortir en Aveyron ces vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 février

Voir du pays, du spectacle, des gens : un avant-goût du printemps dans le département pour ce vendredi 16 février, samedi 17 février et dimanche 18 février.



Vendredi 16 février

Agen-d’Aveyron : Soirée jeux de société, à 20 heures, à la salle des fêtes.

Camjac : Concours de belote organisé par la société de chasse, à 20 h 45, à la salle des fêtes.

Decazeville : Rencontre littéraire avec les auteurs Gilles Bathelot et Yoann Lombart, à 18 heures, à la médiathèque.

Lacalm : Concours de belote, à 20 h 30, à la ferme de la Violette.

Laissac : Concours de belote de l’APE Charles de Gaulle, à 20 h 45, au centre administratif.

Onet-le-Château : Projection du film "Deux mille et un moulins en Rouergue" suivie d’une conférence animée par Jean-Pierre-Henri Azéma, à 20 heures, à la MJC d’Onet.

Rodez : Projection débat sur « Le langage du corps » avec le docteur Djéa Saravane à 20 h 30, à la Maison des associations.

Saint-Saturnin-de-Lenne : Soirée jeux de société à 18 heures à la salle des fêtes.

Salles-Curan : Rencontre organisée par le Club d’Arvieu sur le thème « plaisir de chanter ».

Sébazac-Concourès : Soirée jeux de société à la salle des Tourettes.

Samedi 17 février

Druelle : Quine organisé par la société de chasse, à 20 heures, à la salle d’animation.

Espalion : Concours de belote, à 20 h 30, au centre Francis-Poulenc.

Golinhac : Spectacle avec la compagnie « Wally & Awac » à 20 h 30.

Laguiole : Dédicace avec l’auteur Michel Trigosse pour son livre "Les Laguiolaises", de 10 heures à midi, à la librairie située 1 bis, rue du Valat.

Laissac : Lecture du livre « Ribambelle » de Mathilde Brosset, à 10 h 30, à la bibliothèque.

Laissac : Visite des coulisses de la Transformerie à 14 heures.

Lardeyrolles : Gratounade de cochon, à partir de 20 h, organisé par le comité des fêtes. Apéro musical, repas et bal.

Lassouts : Quine du Sport quilles lassoutois, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Luc : Pièce de théâtre "Ouvrage de dames" avec la compagnie des Cinq Jasmins, à 20 h 30, à l’Espace Antoine de Saint-Exupéry.

Le Monastère : Exposition découverte de dinosaures, samedi et dimanche, à la salle polyvalente.

Najac : Projection du film "La seria" par Amic Bedel, à 17 h 30, à la salle des fêtes.

Rignac : Quine du handball, à 20 h 30, à l’espace André-Jarlan.

Rodelle : Quine de la chasse, à 20 h 30, à la salle des fêtes de Saint-Julien-de-Rodelle.

Rodez : Journée quilles organisée par le Sport quilles ruthénois à 14 heures.

Rodez : Quine de l’école la Calandreta, à 20 heures, à la salle des fêtes.

Saint-Christophe-Vallon : Soirée Saint-Valentin avec la projection du film "La La Land" et diverses animations, à partir de 17 h 30, à la salle des fêtes.

Saint-Martin-de-Lenne : Spectacle cabaret animé par le Kapucine-show, à 19 h 30, à la salle des fêtes.

Salles-Curan : Quine des sapeurs-pompiers, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Vimenet : Soirée carnaval, à 19 heures à la salle socio-culturelle.

Dimanche 18 février

Almont-les-Junies : Petit-déjeuner avec l’école de foot, de 8 heures à midi, à la salle des fêtes.

Belcastel : Thé dansant de 16 heures à minuit.

Le Monastère : Exposition découverte de dinosaures à la salle polyvalente.