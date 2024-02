Entraygues-sur-Truyère. Le carnaval se prépare

La fête de carnaval aura lieu le dimanche 3 mars prochain. Celle-ci se veut depuis plusieurs années un rassemblement convivial. Un groupe de bénévoles du comité des fêtes, de la mairie, de l’ADMR et autres s’est retrouvé récemment, autour de G. Vigneron pour échanger des idées.

Cette fête ouverte à toutes et tous, va être préparée, avec des artistes professionnels, dans les écoles, autour des danses carnavalesques.

Il s’agira de danses collectives, de jeux dansés où l’humour et le partage côtoient la rencontre et la découverte de l’espace : rondes, chaînes, rangées frontales, cortège et même deux par deux.

L’aspect pédagogique sera sans cesse présent : écoute des instruments qui donnent les tops gestuels, les changements de meneurs ou de cavaliers ; l’aspect ludique mais aussi culturel sera constant, avec des explications sur le rôle de chaque danse, dans la tradition carnavalesque et les enfants vont préparer des dessins.

Tout un travail qui permettra de retrouver enfants, parents, grands-parents et habitants, le dimanche 3 mars, avec l’animation musicale et quelques chars. Il est fait appel à toutes les bonnes volontés pour que cette fête soit joyeuse autour de la musique et de la danse.

Les restaurants proposeront, à midi, le chevreau à l’oseille.