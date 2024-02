L'étonnante capacité des abeilles à résister au réchauffement climatique

(ETX Daily Up) - Les abeilles parviennent à transporter la même quantité de nectar, y compris pendant les vagues de chaleur lorsque le mercure grimpe jusqu'à 40 degrés, en modifiant leur comportement de vol. C'est la conclusion d'une récente étude américaine réalisée sur des abeilles mellifères.

Les abeilles, les bourdons, les papillons et autres pollinisateurs déclinent sous l'effet du dérèglement climatique. Les vagues de chaleur étant de plus en plus fréquentes en raison du changement climatique, il devient donc crucial d'identifier les stratégies que ces insectes déploient pour résister à la hausse des températures, estime une équipe de chercheurs américains de l'université du Wyoming, qui vient de publier une étude dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.

Leur recherche a porté sur les abeilles mellifères et sur la manière dont des conditions extrêmement chaudes et sèches peuvent limiter les périodes de butinage. Contre toute attente, les résultats démontrent que les abeilles mellifères sont capables de transporter la même quantité de nectar sans mettre leur vie en danger, sous des températures allant de 25 à 40 degrés Celsius.

Pour aboutir à cette conclusion, les auteurs des travaux ont mesuré la température des muscles alaires (qui permettent de contrôler le mouvement des ailes), le métabolisme et la perte d'eau chez des abeilles transportant du nectar à l'intérieur d'une salle de vol à température contrôlée. Des vidéos accélérées montrant ces abeilles en plein vol ont également été passées au crible, afin d'évaluer les variations des battements de leurs ailes. Les résultats de la recherche suggèrent que les températures des muscles alaires et le métabolisme des abeilles mellifères augmentent significativement lorsqu'elles transportent du nectar à des températures comprises entre 20 et 30 degrés. "Mais à 40 degrés, la température des muscles n'a que très peu changé", note l'étude.

Cette étude montre donc que les abeilles "augmentent l'efficacité de leur vol en diminuant la fréquence de leurs battements d'ailes et en augmentant l'amplitude de leur course pour compenser, réduisant ainsi le besoin de refroidissement par évaporation". Les auteurs de cette recherche tempèrent toutefois ces résultats, estimant que, même en cas de réduction de la production de chaleur métabolique, "la déshydratation limite probablement la recherche de nourriture des abeilles dans des conditions chaudes et sèches".

Aux États-Unis, les récoltes de miel ont sensiblement baissé depuis les années 1990. Selon une étude publiée en octobre 2023, les facteurs les plus susceptibles d'influer sur la production de miel sont l'utilisation des herbicides, la hausse de l'agriculture intensive, et les anomalies météorologiques annuelles liées au dérèglement climatique.