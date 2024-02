Villefranche-de-Panat. Atelier de vannerie sauvage

Le Point info seniors du Lévezou propose deux ateliers de vannerie. La vannerie sauvage ne demande que des végétaux trouvés dans la nature, ainsi que des outils primitifs, pour fabriquer facilement des objets utiles et / ou décoratifs. Elle diffère de la vannerie traditionnelle du fait des matériaux utilisés, ainsi que des techniques plus libres. Le tressage est la base de la vannerie. La technique la plus simple est le "dessus dessous". Il existe différents types de tressages pour différents usages et effets. Ces ateliers auront lieu les jeudis 7 et 21 mars de 14 h à 17 h à la salle de la plage à Villefranche-de-Panat, avec Laurence Marie de l’association "Besoin de nature". Chaque participant repartira de l’atelier avec sa création. Renseignements et inscriptions : 05 65 58 15 25.