Calmont. Pour plus d’équilibre et moins de chutes

Le centre social et culturel du Pays ségali, porteur du Point info seniors (PIS), dispositif du département de l’Aveyron, a organisé, à Sainte-Juliette-sur-Viaur, une conférence sur la thématique de l’équilibre et des chutes. Cette après-midi a été organisée en collaboration avec le club des aînés "Les Rives du Viaur" présent sur la commune.

Plus d’une trentaine de personnes sont venues du Pays ségali et d’ailleurs assister à ces temps d’échange et de partage de connaissances. La conférence a été animée par une intervenante d’Arcopred, qui a pu apporter des apports théoriques et complémentaires aux connaissances déjà existantes des participants. L’après-midi s’est terminée par une collation proposée par le club du 3e âge de la commune.

Le PIS renouvellera ses actions de prévention du bien vieillir et vous donne d’ores et déjà rendez-vous le 24 avril prochain à Magrin, commune de Calmont pour aborder les sujets de la nutrition par le biais d’une conférence.

Plus de renseignements directement auprès du Point info seniors en téléphonant au 05 65 72 29 19 ou 07 50 64 84 72.