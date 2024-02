D'Agnès Varda à Zorba le Grec, ce village de l'Aveyron associe le 7e art à la vannerie et en fait tout un festival

Dans le cadre de son festival Cinécure, Entraygues se met au panier sur grand écran du 8 au 10 mars.

Cinécure, pour son festival d’hiver du 8 au 10 mars, a choisi de s’intéresser au thème de la vannerie, si vivant en Aveyron et dans d’autres régions rurales.

La vannerie est un art ancestral retrouvé dans la tombe de Toutânkhamon ou représenté dans les fresques de Pompéi (cf affiche du festival).

La "Fête des Paniers" estivale de Montsalvy met à l’honneur ce patrimoine depuis 1995, et méritait un festival cinématographique afin de "célébrer" cet artisanat précieux, accompagné de musiques et d’explications données par ceux qui continuent à tresser, et à transmettre ce savoir-faire.

Au programme au Cinéma d’Entraygues

Vendredi 8 mars, à 20 h 30 : "Les Glaneurs et la Glaneuse", Documentaire poétique d’Agnès Varda, (2000, 82 mn), entrée 5 €. Agnès Varda à la rencontre des glaneurs ruraux et urbains à travers la France : La cueillette, l’usage des paniers, le recyclage et l’art, l’écologie et la précarité économique.

Samedi 9 mars, à 20 h 30 : Soirée ciné-concert, documentaire d’Amic Bedel (24 minutes, gratuit), Berthin Verdier (1831-2022).

"Far un panier" : "Les veillées au coin du feu (al canton) pour se retrouver en famille, avec des voisins. En parlant, on bâtissait des paniers (palhassas)…"

Mis en musique par Guillaume Fric et Mathieu Barbier à l’accordéon. La Chanson du vannier, interprétée par Arik Strauss au piano. Échanges avec des vanniers en présence de M. Bartomeuf, M. Monta et l’Asso des Paniers de Montsalvy.

Dimanche 10 mars, à 17 h, "Zorba le Grec", film de fiction, gréco-anglo-américain, de M. Cacoyannis, (1964), 142 mn, (VOST) anglais sous-titré en français, entrée 5 euros. Avec Anthony Quinn, Alan Bates et Irène Papas.