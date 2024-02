Deux tiers des Z ont peur de dire "non " à leur partenaire dans l’intimité

(ETX Daily Up) - La notion de consentement est primordiale dans le contexte des rencontres amoureuses. Mais elle reste mal comprises, et surtout peu abordée, par les jeunes générations. En effet, près de deux tiers des 18-24 ans ont peur de décevoir leur partenaire s'ils lui disent "non", selon une récente enquête.

Un sondage* mené par l’application de rencontre Bumble avec l’institut de sondage YouGov s’est intéressé à la manière dont les jeunes Françaises et Françaises intègrent le consentement dans leurs rencontres et/ou relations amoureuses. On y apprend que cette notion semble faire partie des moeurs de la société française, puisque 92% des personnes interrogées considèrent que le consentement est essentiel pour avoir une relation saine.

Toutefois, l’étude révèle que les membres de la génération Z— ces jeunes nés entre 1997 et 2010—éprouvent encore des difficultés à mettre en pratique le consentement dans leur vie sexuelle. Près de deux tiers des 18-24 ans (63%) ont peur de dire "non" à leur partenaire ou de le décevoir.

De plus, la moitié des 18-24 ans (51%) déplore un manque d'information et d'éducation sur le consentement. Ce phénomène a des répercutions sur les situations de dating, qui peuvent être sujettes aux ambiguïtés. En effet, un tiers des Z sont réticents à l'idée de parler de consentement, par peur de voir la spontanéité et le romantisme disparaître dans leur relation.

Le consentement s'adresse à tous

L'enquête nous apprend également que l’idée du devoir conjugal persiste, bien qu'elle soit de plus en plus contestée. Près d’un répondant sur huit (14%) s'est déjà senti obligé d’avoir un rapport sexuel pour faire plaisir à leur partenaire. Un chiffre qui monte à 24% pour les 18-24 ans, ce qui prouve que cette notion controversée est encore très présente dans l'esprit des jeunes.

Pour Aurore Malet-Karas, docteure en neurosciences, thérapeute de couple et sexologue, les femmes sont les premières à souffrir des idées reçues sur le consentement. "Évidemment, dans nos cultures, les femmes sont éduquées à faire plaisir, tolérer (voire consentir), ce qui fait que beaucoup anticipent à l’idée de dire non, de peur de déplaire au partenaire (surtout dans une relation hétérosexuelle). Ce cadre culturel inhibe beaucoup toutes formes d’initiative érotique (mais pas que !) de la part des femmes", déclare-t-elle dans un communiqué.

Mais le consentement doit être l'affaire de tous et de toutes pour prévenir et lutter contre les violences sexuelles. "L’enjeu, c'est aussi d’avoir une relation authentique et saine, ce que tout le monde recherche en général, même les hommes. Et si justement, cela n’est pas respecté, c’est à minima un redflag. Pour dépasser cette peur, le mieux reste de discuter de nos limites et surtout de nos désirs, idéalement au préalable, lors de dates par exemple, permet justement d’éviter des situations inconfortables", ajoute Aurore Malet-Karas dans le même communiqué.

*Cette enquête a été réalisée par YouGov France pour Bumble auprès de 1010 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus. Elle a été effectuée en ligne entre les 14 et 15 février 2024.