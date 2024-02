Rodez : "Croiser les publics et faire circuler les gens entre les sites patrimoniaux et les musées", Marion Ollier fait découvrir les vitraux de la cathédrale

Avec pour objectif de partager la richesse patrimoniale aux habitants, Marion Ollier, responsable du service Pays d’art et d’histoire de Rodez Agglo, présente les vitraux de la cathédrale de Rodez à une trentaine de personnes.

Rodez Agglo, labellisé Pays d'art et d'histoire, propose pendant les vacances scolaires, un tour d'horizon sur les vitraux de la cathédrale. Une visite guidée thématique permettant de détailler aux Ruthénois la richesse patrimoniale du territoire.

Couleurs, plomb, personnages...

Signification des couleurs, évolution de la fonction du plomb dans le vitrail, détail des personnages et des motifs représentés... Des vitraux les plus anciens aux plus récents, Marion Ollier, responsable du service Pays d'art et d'histoire de Rodez Agglo, a amené dans son univers une trentaine de personnes.

Depuis le 1er janvier, les visites guidées sont devenues payantes. Elles entrent désormais dans l'abonnement annuel à 25 euros permettant de visiter à tout moment les trois musées du piton gratuitement. "L'idée est de croiser les publics et de faire circuler les gens entre les sites patrimoniaux et les musées", explique Marion Ollier.