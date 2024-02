Mur-de-Barrez. Un nouveau stage de cirque réussi

Durant la première semaine des vacances d’hiver, a eu lieu à Mur-de-Barrez le 9e stage de cirque organisé par Loisirs et Culture en Carladez, en partenariat avec la Cie 39-39 et ses deux animateurs artistes circassiens professionnels Lucie et Yasssine.

Ces stages se déroulant pendant les vacances scolaires de Toussaint, de février, Pâques et d’été proposent découverte, initiation, perfectionnement aux arts du cirque, en direction des enfants à partir de 5 ans et des ados. À la demande, si les effectifs sont suffisants, des stages adultes peuvent être mis en place lors de week-end. Face à l’évolution du nombre d’adhérents, au désir de progression des "anciens", les cours ont eu lieu au gymnase de Mur-de-Barrez, permettant de profiter d’installations plus performantes : trapèze volant, fil tendu (funambulisme).

Chaque stage se termine par un spectacle présenté aux parents et amis ou chaque élève circassien s’applique et se dépasse pour éblouir le public.

Le prochain stage se déroulera des 15 au 19 avril prochains.

Renseignements et inscriptions : Mme Matias Simone 06 33 04 22 57 matias.simone@orange.fr