Decazeville. Le carnaval est passé entre les gouttes

La météo n’a pas joué en faveur du carnaval cette année, concurrencé aussi peut-être par celui de Rodez.

Malgré une météo incertaine et plutôt frisquette – il a plu presque jusqu’au moment du départ - le carnaval de Decazeville a connu une participation correcte. Le défilé est parti de l’école Jean-Macé, a remonté la rue Cayrade, arpenté la place Decazes, ponctué de haltes où la Batucada "Samba Ti’Fol" mettait l’ambiance. Tout ce petit monde est redescendu vers le Laminoir où enfants et parents ont assisté au spectacle des "Dekkales parade" (Herbay Montana et Domino). Le duo a enchanté le public avec leurs tours de magie, de ventriloquie, de sketches clownesques avec une véritable participation des enfants. Le service animation de la ville a tenu à remercier toutes les personnes qui ont pris part au cortège, petits et grands qui s’étaient déguisés, ainsi que le service technique, les agents municipaux et la police nationale pour le bon déroulement de l’événement.