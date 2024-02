"Le désir d'enfant n'a pas baissé, mais les couples se heurtent à de nombreuses difficultés pour concrétiser leur projet" (Mathilde Bouychou - psychologue)

(ETX Daily Up) - Lors de sa dernière allocution, Emmanuel Macron a annoncé une refonte du congé parental et un plan contre l'infertilité pour le "réarmement démographique" de la France. Mais ces deux propositions suffiront-elles à remédier à la baisse de la natalité observée en France ? Qu'en est-il du désir d'enfant ? Voire de la concrétisation du projet de devenir parents ? Mathilde Bouychou, psychologue spécialisée en périnatalité, auteure du livre "Désir d'enfant" et du podcast "Parentalité(s), éduquer c’est comprendre", nous donne quelques éléments de réponse. Interview.

Emmanuel Macron a récemment parlé de "réarmement démographique" pour faire face à la baisse de la natalité. Que pensez-vous des termes utilisés ?

Ces termes ne me semblent pas appropriés. Utiliser un terme de guerre pour parler de quelque chose de très intime est quand même assez décalé. Il est en revanche pertinent de se questionner sur les raisons pour lesquelles on fait moins d'enfants en France, à condition d'essayer de le comprendre à différents niveaux - politique, économique, social, ou psychique. C'est une question beaucoup plus vaste que le simple fait de 'réarmer démographiquement' la France. Ces termes ne sont pas en adéquation avec la réalité de ce que les gens vivent, de ce qu'ils traversent autour de cette question.

Qu'est-ce qui peut bloquer très concrètement le désir d'enfant ?

Il y a énormément de raisons et de causes, mais c'est surtout lié à l'histoire de chacun. Il faut bien comprendre que certaines personnes sont effectivement bloquées vis-à-vis de ce désir d'enfant, mais que d'autres ne souhaitent tout simplement pas avoir d'enfant. Ce sont deux choses bien distinctes. Autrement dit, elles ne ressentent pas le désir d'avoir un enfant, il n'est pas bloqué. Il y a la question du désir et celle du projet. Il est important là aussi de distinguer les deux. On peut avoir ce désir, mais estimer que le monde va mal, ne pas avoir assez d'argent, ou un appartement trop petit, par exemple, et choisir de ne pas concrétiser ce projet. Parfois, ce passage du désir au projet est aussi freiné par des peurs. Ce sont deux choses différentes qui reposent d'une certaine façon sur le rationnel et l'irrationnel avec une dimension consciente et parfois plus inconsciente. Il y a souvent un amalgame très fort qui est fait, qui dit désir dit forcément concrétisation, alors que les choses sont loin d'être aussi simples.

La refonte du congé parental, évoquée par Emmanuel Macron, peut-elle influer, non pas sur le désir, mais sur le projet d'avoir un enfant ?

Ce qui influe sur le projet d’avoir un enfant, c’est la sécurité qu’apporte la politique familiale du pays : la capacité à pouvoir se consacrer pleinement à son enfant, sans se soucier de son niveau de vie ou de retrouver un travail après. Mieux rémunérer le congé parental va dans ce sens. L’avenir nous dira quel paramètre joue le plus entre le temps et la rémunération. Dans certains pays, les parents peuvent bénéficier de congés qui s'inscrivent sur la durée, et fortement rémunérés; ce qui permet vraiment d'offrir à la population des conditions optimales pour mener à bien le projet d'avoir un enfant. Avec le développement de la psychologie de l'enfant, des neurosciences, on sait par ailleurs à quel point la présence des parents est importante dans les premiers jours, semaines, mois de vie d'un bébé, donc que met-on en place de concret pour les accompagner durant cette période ? Tant d'un point de vue économique et politique que de santé mentale. Il est aussi important de soulever la question de la procréation médicalement assistée, sachant que la France a du retard par rapport à certains de ses voisins européens. Mais la loi relative à la bioéthique, qui encadre les pratiques médicales dans ce domaine, vient tout juste d'être révisée (en août 2021, ndlr) et elle s'avère plutôt restrictive, parmi les plus restrictives en Europe tout du moins. Proposer un plan contre l'infertilité laisse sous-entendre des mesures qui ne seront peut-être pas possibles du fait de cette loi.

La natalité a baissé en France, c’est un fait, mais est-ce que cela signifie forcément que le désir d’enfant a lui aussi baissé ?

Certaines injonctions étaient beaucoup plus importantes autrefois comme avoir des enfants dès l'installation du couple. Les femmes avaient des enfants, ça n'était pas une question. Cette notion de désir d'enfant est finalement très récente. Avant la contraception et l'interruption volontaire de grossesse, autrement dit avant de contrôler pleinement le moment d'avoir - ou non - des enfants, cette notion n'existait pas. Cela ne signifie pas que les femmes avaient forcément des enfants, certaines n'en avaient pas, mais certaines questions ne se posaient pas. D'ailleurs, des études montrent que le nombre de femmes qui n'ont pas d'enfant est plutôt stable, la natalité baisse car les femmes qui ont des enfants en ont moins qu'avant. Le désir d'enfant n'a pas baissé, mais le projet des couples se concrétise désormais à travers un seul et unique enfant. Nombreux sont ceux qui aimeraient en avoir un deuxième, voire un troisième, mais qui se heurtent à de nombreuses difficultés, notamment financières. Ils s'inquiètent aussi d'un point de vue écologique, politique, du monde de demain pour leurs enfants.

Du fait de certaines injonctions, avez-vous des patients qui consultent car ils estiment anormal le fait de ne pas désirer d'enfant ?

Non, je ne pense pas. Ce n'est en tout cas jamais formulé de cette façon. Je vois des parents qui ont des enfants car il y a cette injonction sociale, mais qui est tellement intériorisée qu'ils ne la perçoivent pas. Ils la prennent comme leur propre désir, et se retrouvent en souffrance. Au cours du travail que l'on fait ensemble, on s'aperçoit que ce désir d'enfant n'était pas pleinement porté par eux-mêmes, et les raisons peuvent alors être diverses et variées, que ce soit pour faire plaisir aux grands-parents ou faire comme les autres, par exemple. Néanmoins ces situations sont assez rares. Le désir d'enfant est complexe, composé de multiples dimensions qui le composent et l'animent.

Est-ce si naturel, comme on peut l’entendre souvent, de devenir parent ?

Non, absolument pas, c'est une construction. Il n'y a rien de naturel à devenir parent, tout comme la sexualité n'est pas une chose naturelle. Cela se construit, que cela prenne ou non du temps.

On parle pourtant encore "d'instinct maternel", idée reçue selon laquelle les femmes sont faites pour être mères. Y a-t-il avec ce plan de "réarmement démographique" un risque de culpabiliser celles qui ne désirent pas avoir d'enfant ?

Je ne sais pas si cela peut les culpabiliser, mais il y a un risque que cela les stigmatise. Cela nous ramène effectivement à certaines injonctions et idées reçues, alors que l'important est de trouver des solutions et des moyens pour les femmes qui désirent avoir un enfant - et fichons la paix à celles qui n'en veulent pas. La question que l'on doit se poser est : comment donner les moyens aux femmes, et plus largement aux couples, aux personnes, de concrétiser ce projet dans les meilleures conditions possibles pour eux. Et je n'ai pas l'impression que ce soit celle que l'on se pose aujourd'hui.

Il y a aussi la question de la santé mentale et du développement personnel. Est-on plus conscient aujourd'hui du bouleversement que représente l’arrivée d’un enfant ?

En effet, les représentations bougent, évoluent. De nouvelles images de ce que c'est d'être mère, père, parent, apparaissent. Les vécus de la parentalité sont multiples. Cela n'est jamais tout rose ou tout noir, chacun va construire sa propre palette de gris. L'accès à ces discours et représentations plus nuancés, moins idéalisés, est important. Nombreuses sont les personnes qui ont pris conscience de leur fragilité et de la mise à mal de leur santé mentale, notamment avec la crise du Covid, et cela peut effectivement avoir un impact sur l'arrivée ou non d'un enfant. La parentalité est un bouleversement identitaire majeur qu'on ne maîtrise pas avant de le vivre, donc c'est une source d'inquiétude importante. Beaucoup de personnes me disent se sentir fragiles, vulnérables, et sont paniquées à l'idée d'avoir un enfant dans ces conditions, et ce malgré leur désir de devenir parents. Il y a des craintes de ne pas pouvoir assumer ce nouveau rôle, sachant qu'il n'y a pas de retour en arrière, bien évidemment.

Est-ce que cela peut avoir une incidence sur la natalité des générations futures, davantage touchées, selon de nombreuses études, par les problèmes de santé mentale ?

Je pense surtout que les jeunes générations ont davantage conscience de la fragilité du monde, et sont aussi plus sensibilisées aux enjeux écologiques, ce qui peut influencer leur choix d'avoir ou non des enfants. Et là encore, je précise que ce choix ne signifiera pas forcément qu'ils n'en ont pas le désir.

Quelles sont les conséquences induites par le fait d'accueillir un enfant parce qu'il le faut, et non parce qu'on le désire ?

Les parents peuvent se retrouver en situation de souffrance, ce qui ne peut que se répercuter sur l'enfant. Et un enfant qui ne se sent pas désiré par ses parents va lui aussi en souffrir, avec des conséquences à long terme. C'est une souffrance énorme.

*"Désir d'enfant - 15 histoires pour questionner et mieux vivre son rapport à la parentalité" par Mathilde Bouychou et Mathilde Lemiesle aux Editions Solar.