Le "yogi walkie", ce sport qui allie yoga et nature

(ETX Daily Up) - Le Yogi walkie est la fusion entre le yoga et la randonnée. Cette pratique, de plus en plus populaire, permet de pratiquer une activité sportive en douceur tout en profitant des bienfaits d'une balade dans la nature.

Pour cette nouvelle année, si vous avez du mal à trouver l'exercice qui vous convient, pourquoi ne pas essayer le yogi walkie ? Le yogi walkie, c'est tout simplement une discipline qui allie le yoga et la randonnée. Créée en 2009 par Peggy Ménager, une professeure de yoga française, le yogi walkie était en premier lieu un accompagnement thérapeutique pour améliorer le bien-être des personnes atteintes de cancer. Cette pratique s'adresse désormais à un public plus large, devenant le sport en vogue du moment. Douce et apaisante, cette discipline est idéale pour ceux qui recherchent une alternative aux exercices de cardio trop intenses. Et les bienfaits sont nombreux.

Quels sont les bienfaits ?

D'abord, le yoga est excellent pour le corps et l’esprit. Il améliore l'équilibre, développe la souplesse et permet de gainer, de sculpter et de tonifier son corps en douceur. Selon une étude américaine, le yoga serait aussi efficace que des exercices d'étirements et de renforcement pour améliorer sa condition physique. C'est aussi une bonne discipline pour diminuer le stress, soulager l'anxiété et améliorer l'humeur. En effet, une étude espagnole publiée en 2023 a révélé que le yoga contribuerait à réduire les symptômes de la dépression.

Quant à la marche en extérieur, elle permet de s'aérer l'esprit en se baladant, de perdre du poids et de stimuler la circulation sanguine, tout en renforçant le système cardiovasculaire. Selon la Heart Foundation Walking, marcher en moyenne 30 minutes ou plus par jour peut réduire le risque de maladie cardiaque, d'accident vasculaire cérébral de 35% et de diabète de type 2 de 40%.

Comment le pratiquer au quotidien ?

L’avantage du yogi walkie est qu'il ne s'adresse pas uniquement aux experts du yoga. En axant essentiellement sur la marche et la respiration, cette activité est adaptée à tout le monde, peu importe son niveau. Il y a beaucoup de marche à pied, et très peu d'enchaînements de postures de yoga complexes. Il suffit de choisir un endroit à l’extérieur, comme votre jardin, ou un parc, pour permettre à votre corps de bien s’oxygéner pendant l’effort. Il n'est pas non plus primordial d'être souple. Comme le souligne Peggy Ménager dans les colonnes de Ouest France, "Le yoga aujourd’hui, ce sont avant tout des postures. Mais traditionnellement, ça n’était pas ça. La respiration, c’est la base", explique la prof de yoga.