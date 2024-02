"Un grand choc" : qui était Thomas Kingston, dont la famille royale britannique pleure la mort ?

Le palais de Buckingham a annoncé la mort de Thomas Kingston, mardi 27 février 2024.

La famille royale britannique est en deuil. Elle a annoncé, mardi 27 février 2024, la mort de Thomas Kingston, dans un communiqué transmis à la presse britannique, et relayé par nos confrères de Madame Figaro.

Survenu dimanche

Le décès de Thomas Kingston, financier britannique de 45 ans, est survenu dimanche 25 février, dans le Gloucestershire, en fin d'après-midi. Si les circonstances de la mort ne sont pas encore connues, celle-ci ne serait pas due à l'intervention d'un tiers.

Marié en 2019 à Lady Gabriella

Thomas Kingston était, depuis le 18 mai 2019, marié à Lady Gabriella. Il s'agit de la fille du prince Michael de Kent, lui-même cousin de la reine Elizabeth II, décédée le 8 septembre 2022.

Comme l'expliquent nos confrères, le quadragénaire avait participé, à la mi-février, à un évènement en l'honneur de Shakespeare en compagnie de son épouse et de la reine Camilla. Il avait également eu une liaison avec Pippa Middleton, la sœur de Kate, en 2011, comme le fait savoir Gala.

"Un grand choc"

En marge de son communiqué, le palais de Buckingham a annoncé que le Roi et la Reine "se joignent au Prince et à la Princesse Michael de Kent et à tous ceux qui ont connu Thomas Kingston pour pleurer un membre très aimé de la famille".

Dans un second temps, ce sont Lady Gabriella, mais aussi les parents et les sœurs du défunt, respectivement Martin et Jill Kingston ainsi que Joanna Connolly et Emma Murray, qui ont pris la parole. "Tom était un homme exceptionnel qui a illuminé la vie de tous ceux qui l'ont connu. Sa mort a été un grand choc pour toute la famille."