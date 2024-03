Ne passez pas à côté de ces "red flags" en entretien d'embauche

(ETX Daily Up) - Les entretiens d’embauche sont souvent vus du point de vue du recruteur. Mais les actifs se servent aussi de ce rendez-vous pour en apprendre plus sur l’entreprise qu’ils envisagent de rejoindre. Ils prêtent particulièrement attention à certains signaux, ou "red flags", qui laissent augurer des pratiques managériales douteuses.

L’entreprise de télécommunications VoiceNation a interrogé 1500 Américains pour connaître les "red flags" qui les font fuir lors d’un entretien d’embauche. Il s’avère que 38% des sondés voient d’un très mauvais œil les entreprises qui n’indiquent pas une fourchette de rémunération pour le poste qu’elles cherchent à pourvoir. Cette mauvaise pratique est très ancrée dans les processus de recrutement, et pas seulement aux États-Unis. Beaucoup de Français se plaignent de voir la formule "salaire en fonction du profil" dans les offres d’emploi qu’ils consultent.

Car ne pas indiquer de fourchette de rémunération contribue à renforcer les inégalités salariales au sein de la population active. De nombreuses études montrent, par exemple, que les hommes sont plus enclins à négocier leur salaire qui leur semble plus juste, alors que les femmes ont davantage tendance à accepter directement ce qu'on leur propose. Cela explique, en partie, pourquoi les femmes sont moins bien rémunérées que les hommes, à temps de travail et à poste équivalent.

Le manque de disponibilité du recruteur est un autre "red flag", cité dans 25% des cas. Il n’est pas rare qu’un entretien d’embauche doive être reporté pour tout un tas de raisons. Mais si cela se produit plusieurs fois, cela peut éveiller les soupçons. Le candidat peut y voir le signe que l’entreprise à laquelle il postule ne considère pas le recrutement comme l’une de ses priorités, et donc s’y désintéresser au profit d’une autre, plus respectueuse de son temps. Chercher des indices sur la culture d'entreprise

Un quart des employés interrogés n’apprécient pas que la personne qui les reçoit en entretien leur pose des questions hors de propos, ou trop personnelles. En principe, un entretien d’embauche doit porter sur les précédentes expériences professionnelles du candidat ainsi que ses aptitudes ("soft skills", "hard skills", etc.). Mais il arrive que des thématiques relatives à la vie privée soient abordées, comme celle de la famille. Il convient de garder son calme et de détourner poliment la question, en expliquant, par exemple, que votre situation familiale ne vous empêchera pas de mener à bien les missions qui vous seront confiées. Quelle que soit la réponse que vous donnerez à ces questions indiscrètes, prêtez attention à la réaction du recruteur. Cela vous donnera des indices sur la culture de l’entreprise.

Autre "red flag", et pas des moindres : le manque de respect. Un recruteur ouvertement désagréable ou méprisant vis-à-vis de ses collaborateurs est de très mauvaise augure. Cela peut traduire une ambiance toxique où il ne fait pas bon travailler. Dans le doute, il est toujours possible d’entrer en contact avec un ou plusieurs salariés de l’entreprise que vous pensez rejoindre. Leurs retours d’expérience vous aideront à vous faire une idée plus précise de la situation réelle de la boîte et de l’atmosphère qu’il y règne. De manière générale, fiez-vous à votre instinct. L’entretien d’embauche est l’opportunité de découvrir si une entreprise vous convient ou non. N’hésitez donc pas à poser toutes les questions que vous jugez importantes pour prendre une décision éclairée. Restez également attentifs aux potentiels "red flag" : ils peuvent se cacher dans des petits détails. Ainsi, méfiez-vous si le recruteur est dans l’évitement quand vous lui demandez des informations précises sur le poste que vous convoitez. Cela peut cacher de mauvaises surprises.