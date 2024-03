Les émoticônes sont-ils une histoire d'âge, de sexe et de culture ?

(ETX Daily Up) - Les emojis sont devenus un langage universel dans le monde numérique, permettant de transmettre des émotions et des idées de manière rapide et efficace. Mais saviez-vous que l'utilisation des emojis varie considérablement selon le genre, l'âge et la culture des internautes ? C'est ce que révèle une récente étude publiée dans la revue Plos One.

L'étude a analysé le comportement de 523 personnes (243 Chinois, 270 Anglais, dont 51% de femmes et 49% d'hommes, âgés de 18 à 84 ans) en fonction de leur genre et de leur âge, en Chine comme au Royaume-Uni. Les participants ont été invités à choisir l'émotion correspondante à une série de 24 d'emojis représentant six expressions faciales différentes : la joie, le dégoût, la peur, la tristesse, la surprise et la colère. Chacun des six émojis étudiés était représenté quatre fois via des émoticônes provenant de quatre plateformes courantes (Apple, Android, WeChat et Windows). Les résultats ont révélé que l'âge, le genre et la culture des participants avaient tous un impact significatif sur leur interprétation des emojis. Cette constatation a des implications importantes pour l'utilisation des emojis dans les conversations interculturelles.

Première constatation, "plus les participants étaient âgés, moins leurs interprétations correspondaient aux étiquettes des émojis de surprise, de peur, de tristesse et de colère", indique le communiqué de presse. Les jeunes seraient plus à même de mieux reconnaître avec précision les émotions des émoticônes.

En ce qui concerne le genre, les femmes ont tendance à mieux distinguer les sentiments des emojis, qu'ils s'agissent de la joie comme de la colère, la peur et la tristesse. Concernant les émoticônes "surpris" et "dégoutés", les femmes arrivent autant que les hommes à les identifier. Les deux sexes analyseraient différemment, mais avec autant de précision, les expressions du bas et du haut du visage : "L'identification de la surprise nécessite le traitement des parties supérieures (les yeux) et inférieures (le nez et la bouche) du visage (...) les femmes ont davantage tendance à regarder les yeux et les hommes la bouche, ce qui peut se traduire par une précision similaire dans l'identification des expressions de surprise pour les deux sexes.", explique l'étude.

Selon l'étude, les participants chinois ont eux été moins précis que leurs homologues anglais. Ces derniers ont tout de même ajouté que les Chinois pouvaient utiliser les emojis d'une manière différente que la majorité. Si l'émoticône "sourire" symbolise la joie pour la plupart, pour les Chinois cet emoji est souvent utilisé à des fins sarcastiques. "Les habitants de l'Est ont tendance à désigner la même chose avec des emojis totalement différents de ceux de l'Ouest", souligne l'étude.

Les chercheurs nuancent tout de même en soulignant l'intérêt d'approfondir ce sujet : "Dans notre étude, nous n'avons pas demandé aux participants des informations démographiques autres que le sexe, l'âge et la culture. À l'avenir, il serait intéressant d'envisager un profil plus détaillé des participants, y compris d'autres différences individuelles qui pourraient être pertinentes pour la capacité de reconnaissance des émotions faciales".