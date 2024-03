Certaines femmes sont plus susceptibles que d’autres de se servir de l'IA

(ETX Daily Up) - La Journée internationale des droits des femmes du 8 mars est l’occasion de se pencher sur le rapport que ces dernières entretiennent avec les nouvelles technologies, et plus particulièrement l’IA. Ils s’avèrent que les femmes de sciences ont conscience du potentiel émancipatoire de l’intelligence artificielle, contrairement à leurs homologues travaillant dans d’autres secteurs d’activité.

C’est en tout cas ce qui ressort d’une enquête que le cabinet de conseil en stratégie, Boston Consulting Group, a mené auprès de 6500 employés travaillant dans des entreprises technologiques basées dans cinq pays différents (États-Unis, Royaume-Uni, Japon, Inde et Allemagne). On y apprend que les femmes qui occupent des postes senior dans les hautes technologies se saisissent davantage de l’IA que leurs homologues masculins.

Elles sont 75% à dire qu’elles se servent d’outils d’intelligence artificielle générative au travail, selon le magazine Fast Company qui relaie les conclusions de l'étude de BCG. Leurs confrères ne sont, en comparaison, que 61% à utiliser cette technologie dans la sphère professionnelle.

Cependant, ce phénomène concerne uniquement les femmes qui occupent un poste senior dans la tech. Leurs consoeurs qui sont moins haut placées dans la hiérarchie n’utilisent pas autant les outils d’intelligence artificielle générative (63%). À l’inverse, les hommes ayant des postes junior dans ce secteur d’activité sont plus susceptibles de s’en servir que leurs supérieurs du même sexe (70% contre 61%).

De manière générale, les femmes qui ne travaillent pas dans les hautes technologies sont encore peu nombreuses à se servir de l’IA dans leur quotidien professionnel. Pourtant, elles auraient tout intérêt à le faire. Le cabinet de conseil McKinsey a estimé dans un rapport datant de 2023 que les femmes seraient 1,5 fois plus susceptibles que les hommes de devoir changer d'emploi à cause de l’automatisation des tâches liée au développement de l’intelligence artificielle.

Mais ce n’est pas une fatalité. Si l'intelligence artificielle générative a le potentiel d'automatiser partiellement - voire de supprimer - divers emplois, elle offre également d'énormes possibilités de création d'emplois. Il apparait donc primordial que les femmes apprennent à se servir efficacement de cet outil pour qu’elles ne soient pas les grandes perdantes de la révolution de l’IA. Et ce, qu’elles travaillent dans la tech ou non.