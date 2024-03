Tir à l'arc : championnat de France UNSS, 350 archers en Aveyron jusqu'à vendredi

Jusqu’au vendredi 15 mars, l’UNSS de l’Aveyron accueille à Rodez collégiens et lycéens de toute la France lors de cette compétition.

C’est la première fois que l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) désigne l’Aveyron comme terre d’accueil de son championnat de France de tir à l’arc. Jusqu’à vendredi à l’Amphithéâtre de Rodez, le comité départemental UNSS accueille cette compétition, marquée par la présence de collégiens et lycéens de tout l’Hexagone. Tout ce petit monde est logé dans les hôtels situés aux alentours de la Gineste et restauré aux lycées Foch et Monteil.

Une organisation désignée suite à la candidature de l’UNSS départementale et de son directeur, Lionel Sopena. "L’Aveyron, fort de 150 licenciés tir à l’arc dans les établissements scolaires et grâce au soutien de la Ville pour ses structures, du Département et de la région Occitanie pour leur soutien financier, des comités départementaux (Aveyron, Tarn et Haute-Garonne), des clubs aveyronnais, des arbitres fédéraux et bien sûr des professeur EPS, nous avions toutes les conditions requises pour organiser ce championnat de tir à l’arc comme nous l’avions déjà fait pour d’autres disciplines", assure-t-il.

La compétition au cœur du rassemblement

C’est Philippe Pascal, professeur d’EPS qui déroule l’agenda de la compétition. "Hier (mardi) et aujourd’hui (mercredi), 40 équipes de collégiens participent à la compétition et jeudi et vendredi, ce sera au tour des 40 équipes de lycéens d’y participer par équipes mixtes de quatre archers."

Un séjour d’une semaine en terre aveyronnaise pour les 80 équipes en lices, venues des quatre coins de la France, marquées par la présence de quatre établissements aveyronnais, le collège Jean-d’Alembert (Sévérac-le-Château), le collège des Quatre-saisons (Onet-le-Château) et le collège Jeanne-d’Arc (Saint-Affrique).

Enfin, ce mercredi 13 mars, le lycée privé Saint-Gabriel (Saint-Affrique) défend les couleurs du département. Un séjour agrémenté par des sorties ludiques, entrées à Aquavallon et visite du musée Soulages entre autres.

Tant pour la compétition des collégiens que celle des lycéens par équipe de quatre archers mixtes, la première journée est consacrée aux qualifications, la deuxième aux duels, toujours par équipes, et une dernière journée les finales pour attribuer les titres et places d’honneur.