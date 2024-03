Disney+ met Taylor Swift à l'honneur

(ETX Daily Up) - Taylor Swift est partout et même sur la page d'accueil de Disney+. Le film de sa tournée "The Era's Tour" débarque sur la plateforme de streaming et pour l'occasion la page d'accueil a totalement modifié ses catégories pour rendre hommage aux succès de la chanteuse.

A l'occasion de la sortie du film-concert "Taylor Swift -The Era's Tour (Taylor's Version) sur Disney+ ce vendredi 15 mars, la plateforme a totalement modifié le titre de ses catégories. Désormais, les abonnés de la plateforme de streaming de Mickey peuvent constater que les différentes sélections proposées en page d'accueil ont été renommées par des titres cultes de Taylor Swift. "Red", "Fearless, "1989", "Speak Now", "Reputation" ou encore "Lover" constituent des collections de films ou de séries, étiquetées "Disney's Version", en référence aux albums que la chanteuse a réenregistré pour se réapproprier les droits de ses oeuvres.

Les abonnés pourront donc retrouver des films et des séries sur l'amour comme "Mariage de princesse" avec Anne Hathaway ou encore la série "Love, Victor" dans la catégorie "Lover (Disney's Version)", ou encore revoir le blockbuster "Avengers: Endgame" et la série culte "Scandal" avec Kerry Washington, rangés dans la rubrique "Reputation (Disney's Version)". La catégorie "1989 (Disney's Version" réunit d'anciens films comme "La petite sirène" ou encore "Chérie, j'ai rétréci les gosses" et "Indiana Jones et la dernière croisade", tous sortis dans les salles obscures en... 1989 !

Capable de déplacer des foules, "TayTay" a boosté l'économie des villes où elle s'est produite sur scène. Un véritable atout qui pourrait attirer des nouveaux abonnés sur la plateforme de streaming. Bob Iger, le patron de Disney, avait d'ailleurs dévoilé le montant impressionnant pour obtenir les droits du film-concert, acquis pour la "modique" somme de 75 millions de dollars. Le film-concert "Taylor Swift | The Eras Tour", réalisé par Sam Wrench, a généré plus de 260 millions de dollars au box-office mondial, "ce qui en fait le film de concert le plus vendu de tous les temps", souligne Disney+.