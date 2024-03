Decazeville. La salle Concept form obtient le label "sport santé"

La salle Concept form de Franck Bories, sur le plateau supérieur, a obtenu le label "sport santé".

Les salles de sport indépendantes souffrent un peu partout en France d’une forte concurrence, notamment face à de grandes enseignes internationales. Aussi, elles doivent se montrer innovantes et diversifier leur offre. Franck Bories, le patron de Concept form, sur le plateau supérieur à Decazeville, ajoute une nouvelle activité : le sport santé.

"Grâce à ce label, et dans le cadre d’une affection longue durée (ALD), votre médecin peut vous prescrire une activité physique et sportive et vous orienter vers nous. C’est du sport sur ordonnance, c’est personnalisable et nous sommes aptes à vous prendre en charge", explique Franck Bories.

Le sport santé est un programme centré sur la pratique d’activités physiques et (ou) sportive. Il se caractérise par une pratique régulière, adaptée, sécurisante et progressive, étant en étroite collaboration avec le professionnel de santé. Trois bilans "forme" seront effectués pour quantifier les résultats (le premier au bout de six semaines, trois bilans sur trois mois, avec tests physiques).

Franck Bories est devenu éducateur sport et santé pour faire le suivi des personnes qui seront envoyées par leur médecin. Franck Bories est épaulé par Estelle Asfaux, qui est également éducatrice sport et santé. L’équipe est complétée par Laetitia Gardes, stagiaire BPJeps, qui prend en charge notamment la communication. Des packs découvertes sont proposés et certaines mutuelles commencent à prendre en charge, en totalité ou partiellement, les séances. Concept form serait la première salle de sport et santé en Aveyron.

Pour rappel, Concept form propose aussi dans sa salle de sport du cardio, fitness, musculation, coaching…

Contact au 05 65 63 59 93 ;

conceptform@gmail.com