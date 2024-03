Jardinage : pourquoi la pomme de pin est-elle un outil précieux pour savoir quand vos plantes ont besoin d'eau ?

Dans un contexte où la gestion de l'eau est de plus en plus importante, la pomme de pin peut être un allié précieux pour un arrosage qualitatif des plantes de votre jardin ou en pot.

La pomme de pin est un outil précieux pour les jardiniers. Elle peut se transformer en indicateur fiable, notamment dans le domaine d'un arrosage des plantes avec la bonne quantité d'eau et au bon moment.

En effet, le fruit du conifère possède des propriétés météo-sensibles. Ses écailles réagissent sensiblement à l’humidité de l’air. Elles s’ouvrent en conditions sèches et se ferment lorsque l’humidité augmente.

Ce phénomène est dû à la réaction des fibres de la pomme de pin aux variations d’humidité. Cette capacité naturelle permet d’utiliser la pomme de pin comme un hygromètre naturel.

Comment utiliser une pomme de pin pour savoir quand arroser ?

Il suffit de planter une pomme de pin à environ deux centimètres de profondeur du pot ou du terreau de votre plante, et d’observer.

Au préalable, choisissez une pomme de pin sèche et propre, complètement ouverte, ce qui indique qu’elle réagira bien aux changements d’humidité.

Lorsque les écailles du cône s’ouvrent, c’est que l’espèce a soif. Vous pouvez alors l’arroser sans crainte. En revanche, si les pétales de la pomme de pin demeurent relativement tassés, la plante n’a pas (encore) besoin d’eau.

Quels sont les avantages ?

Accessible à tous et sans besoin de compétences spéciales, c'est une excellente alternative aux outils de jardinage plus coûteux et moins écologiques.

Ce phénomène de la pomme de pin, peut aussi aider à décrypter les indigences des végétaux.